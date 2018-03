Ralf Großklaus (mitte) hat den Staffelstab in der Oytener SPD weitergegeben. Ab sofort führen Marcus Neumann und Kathrin Packham den Vorstand des Ortsvereins an. (Björn Hake)

Auf dem Papier ist Marcus Neumann seit Freitagabend der neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Oyten. Doch so ganz richtig ist das eigentlich nicht, wie der 49-Jährige betont haben will. "Denn Kathrin Packham und ich verstehen uns als Doppelspitze." Nach den Parteistatuten sei so etwas aber nicht erlaubt. Noch nicht. "Der endgültige Beschluss dafür fehlt noch, aber es sieht gut aus", erklärt Neumann, dass in absehbarer Zeit die vorherrschende Hierarchie an der Spitze der Oytener Sozialdemokraten auch offiziell anerkannt wird. Gemeinsam mit seiner Mitstreiterin tritt er in die Fußstapfen von Ralf Großklaus. Nach zwölf Jahren als Vorsitzender des Ortsvereins war er am Freitag bei der Jahreshauptversammlung nicht mehr angetreten.

"Ich möchte mich mehr auf meine Freizeit konzentrieren", erklärt Großklaus, der es auch für wichtig hält, dass nach gewisser Zeit solche Posten neu besetzt werden. "Als ich vor zwölf Jahren anfing, habe ich erst einmal den Muff hier aus der SPD rausholen müssen", erinnert er sich an "ganz andere Zeiten" zurück, bevor er einen Modernisierungsprozess eingeleitet habe. Viel sei seitdem passiert, mit der Entwicklung der Oytener SPD in seiner Amtszeit zeigt er sich zufrieden. "An den Wahlergebnissen sieht man, dass wir hier tief verwurzelt sind", sagt Großklaus. Auch Streitigkeiten innerhalb des Ortsvereins habe es nicht gegeben.

Für Neumann ist es ein schneller Aufstieg innerhalb der Oytener SPD, war er doch erst 2015 wieder Parteimitglied geworden. Ein Jahr später schaffte er den Einzug in den Gemeinderat. Nun also Mitglied der Führungsspitze des Ortsvereins, der rund 100 Mitglieder fasst. "Ich bin jemand, der nicht nur redet, sondern auch etwas tun möchte", erklärt der 49-Jährige, wieso er sich zur Wahl für das Amt gestellt hat. Die Oytener SPD sei "stark aufgestellt", dennoch werde es für ihn und Packham nun um eine "organisatorische Erneuerung" gehen. Man wolle versuchen, die Basis inhaltlich wieder stärker mit der Fraktion zu verzahnen.

Gerade im Jugendbereich gelte es sich zudem besser aufzustellen. "Schließlich sind die Entscheidungen, die wir treffen, für die Zukunft und somit davon vor allem die aktuell jüngeren Leute betroffen", erklärt Neumann, der nicht der Erste in seiner Familie mit einer sozialdemokratischen Ader ist. Sein Großvater war Martin Brüns, der mehr als 25 Jahre für die SPD im Niedersächsischen Landtag saß. Beruflich tätig ist Neumann als Polizeikommissar und vielen Bassenern durch sein ehrenamtliches Engagement beim heimischen TSV bekannt.

Deutlich mehr politische Erfahrung in das neue Oytener SPD-Führungsduo bringt aber seine Mitstreiterin mit. Kathrin Packham war bis zur vergangenen Bundestagswahl als Mitarbeiterin der ehemaligen SPD-Abgeordneten Christina Jantz-Herrmann in Berlin tätig gewesen. Seit rund 25 Jahren ist sie bereits Mitglied bei den Sozialdemokraten und wohnt seit vier Jahren in der Gemeinde Oyten. Ihr sei es ein Anliegen, alle Mitglieder in Oyten mit in die Arbeit des Ortsvereins einzubeziehen. "Themenorientiertes Arbeiten", gibt die 42-Jährige hier als Stichwort. Denn die Menschen interessieren sich häufig nur für einzelne Projekte und in diese sollen sie sich dann auch einbringen können, ohne sich gleich für ganze Aufgabenbereiche verpflichten zu müssen.

Als "gesunde Mischung" bezeichnet Neumann selbst das das neue Führungsduo. Sorgen, dass es beim Übergang haken könnte, haben die beiden nicht. "Wir möchten uns für die geordnete Staffelübergabe bedanken", richtet Packham ihre Worte an Großklaus und Co. Der 50-Jährige werde der Oytener und der Kreis-SPD auch nach dem Rücktritt als Ortsvereinsvorsitzender indes natürlich erhalten bleiben. "Kommunalpolitik macht mir weiterhin viel Spaß", betont Großklaus.