Leicht gefallen sei ihm die Entscheidung wahrlich nicht, doch aus Altersgründen tritt Manfred Cordes als Oytener Bürgermeister im kommenden Jahr vorzeitig zurück. Von einem Amt, das er bereits seit 17 Jahren innehat. (Viola Heinzen)

Noch ein Jahr, dann ist Schluss: Oytens Bürgermeister Manfred Cordes geht zum 1. November 2019 in den Ruhestand und räumt den Posten als Gemeindeoberhaupt damit zwei Jahre vor dem eigentlichen Ende seiner Amtszeit. „Ich habe mir das sehr gut überlegt“, sagt Cordes, der zu dieser Entscheidung nach langen Überlegungen mit seiner Frau gekommen sei. Schließlich werde er im nächsten Januar 68 Jahre alt. Vom Alter her reiche es dann einfach. Damit geht im kommenden Jahr eine politische Ära in der Gemeinde Oyten zu Ende. Denn schon seit 2001 bekleidet er dort das Amt des Verwaltungschefs. Gar seit 1973 ist Cordes (SPD) Mitglied des Gemeinderates, aus dem er dann zum November 2019 ebenfalls ausscheiden wird.

Neuwahl wohl im Mai nächsten Jahres

Seine Entscheidung hat Cordes am Mittwoch den Mitarbeitern in der Verwaltung, den Mitgliedern des Gemeinderates und der Presse mitgeteilt. Angedeutet hatte er seine Absicht, seine Amtszeit nicht mehr bis zum Ende zu absolvieren, in jüngster Zeit nicht, sodass es für viele bestimmt eine Überraschung gewesen sei, mutmaßt der Bassener. Mit seiner Verkündung beginnt natürlich automatisch die Suche nach einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger. „Dem Gemeinderat schlage ich vor, diesen mit der Europawahl zusammen am 26. Mai 2019 zu wählen“, sagt Cordes.

Viel Zeit bleibt also nicht für die Parteien, sich Gedanken über mögliche Bewerber zu machen. Denkbar sind natürlich auch Kandidaten außerhalb des politischen Umfeldes in Oyten, etwa aus der Gemeindeverwaltung. Wer auch immer im kommenden Jahr das Rennen macht, darf sich auf eine siebenjährige Amtszeit einstellen. Denn wenn zwei Jahre später eigentlich die nächste Bürgermeisterwahl parallel zur Kommunalwahl angestanden hätte, entfällt die Abstimmung.

„Diese Chance nutze ich“

Ermöglicht hat den Schritt von Cordes im Übrigen der Paragraf 83 Satz 3 der Niedersächsischen Kommunalverfassung. Demnach kann der Hauptverwaltungsbeamte auf Antrag in den Ruhestand versetzt werden, wenn er mindestens 65 Jahre alt ist und das Amt in der laufenden Amtszeit seit mindestens fünf Jahren bekleidet. Voraussetzungen, die genau am 31. Oktober 2019 erfüllt sind. „Diese Chance nutze ich jetzt.“ Leicht gefallen sei dem 67-Jährigen die Entscheidung nicht. „Wir haben hier ein gutes Miteinander in Oyten“, betont er. Das sei auch für ihn die Motivation gewesen, vor vier Jahren überhaupt noch einmal für das Amt zu kandidieren.

„Die Arbeit macht mir immer noch Spaß und ich bin Bürgermeister mit ganzem Herzen“, sagt Cordes, der in seiner verbliebenen Amtszeit mit dem Gemeinderat und der Verwaltung weiter an einer guten Zukunft der Gemeinde basteln möchte. „Wir sind auf einem guten Weg“, ist er sich sicher. In seinen vielen Jahren als Oberhaupt fielen richtungsweisende Projekte: Drei neu gebaute Kindergärten, die Entwicklung und Etablierung der IGS, die Verlegung der Sportanlage an die Stader Straße, die Erweiterung der Grundschule Bassen, die Errichtung des neuen Gewerbeparkes, zählt Cordes nur einiges auf.

„Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen“, betont er, die Entscheidung nie bereut zu haben. Vor allem die offenen Gesprächskultur und den wertschätzenden Umgang im Gemeinderat habe er als sehr wohltuend empfunden. Zudem habe er sich stets auf seine Mitarbeiter im Rathaus verlassen können. „Der Nachfolger hat es in jedem Fall gut, in dieses Team einsteigen zu dürfen“, ist sich Cordes sicher.