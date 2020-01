Der Anbau (rechts) an der Grundschule Sagehorn steht, doch im Gebäude laufen die Arbeiten noch weiter. (Björn Hake)

Herbst 2018, Ende 2018, Sommer 2019, Herbst 2019. Das sind einige der aus dem Oytener Rathaus kommunizierten anvisierten Fertigstellungstermine für den Anbau an der Grundschule Sagehorn. Immer wieder kam es zu neuen Verzögerungen. Und auch jetzt, Anfang 2020, ist die Maßnahme noch immer nicht abgeschlossen. Damit steht das Bauvorhaben quasi exemplarisch für die Problematik, die sich im ganzen Bundesgebiet seit einiger Zeit beobachten lässt. Zeitpläne können schlichtweg nicht eingehalten werden.

„Es wird immer schwieriger, Firmen zu bekommen“, nennt Daniel Moos aus dem Oytener Rathaus das Hauptproblem für die Verwaltung. Denn die Auftragsbücher der Unternehmen sind voll und an dieser Stelle merke man auch den oft zitierten Fachkräftemangel. Bei der Ausschreibung der einzelnen Arbeiten werden natürlich bestimmte Zeiten festgesetzt, aber sollte es nur bei einer Firma aus irgendeinem Grund zu Verzögerungen kommen, folgt laut Moos nicht selten eine „Kettenreaktion“.

Denn bis die Firmen, die im Anschluss Arbeiten verrichten sollen, anfangen könnten, sind diese bereits wieder auf anderen Baustellen aktiv. So heißt es warten, wie aktuell in Sagehorn. Dort sorgte zudem die Witterung für eine nicht unerhebliche Verzögerung. „Es ist wichtig, vor dem Winter das Objekt zuzubekommen, damit die Arbeiten weitergehen können“, sagt Moos. Dies sei im vergangenen Jahr nicht gelungen.

Vielfältige Nachwirkungen

Sich in die Länge ziehende Bauprojekte sind aus vielerlei Hinsicht ein Problem. Nicht nur in diesem Fall für die Schule, die natürlich mit ihren räumlichen Kapazitäten planen muss, auch für die Gemeindeverwaltung. „Es bindet personelle Ressourcen“, betont Moos. Mitarbeiter müssen sich immer wieder mit einem Projekt beschäftigen und können so andere nicht in Angriff nehmen. „Das ist natürlich auch unbefriedigend für den Einzelnen“, sagt Moos. Und dann sind da natürlich noch die steigenden Baukosten, die durch Verzögerungen entstehen. In welchem Umfang das für die Grundschule Sagehorn der Fall ist, lässt sich laut Moos noch nicht sagen. Eine konkrete Kostenaufstellung gebe es noch nicht. Anfangs waren für den Um- und Erweiterungsbau etwas mehr als 550 000 Euro veranschlagt worden.

Im bestehenden Gebäude sind Ruhe- und Differenzierungsräume sowie ein vergrößertes Lehrerzimmer geschaffen worden. Diese Arbeiten wurden in den vergangenen Sommerferien absolviert. Im Anbau entsteht etwa ein Kreativbereich mit einem Fachraum für Fächer wie Werken und Kunst. Somit halten sich die Beeinträchtigungen für Lehrer und Schüler durch die deutlich verspätete Fertigstellung des Anbaus in Grenzen. „Derzeit fehlt der Schule dadurch nur der Werkraum“, erklärt Moos.

Eine weitere Prognose

Für künftige Bauvorhaben plane die Gemeinde, den Zeitplan angesichts der Erfahrungen zuletzt etwas großzügiger zu bemessen und „Unwägbarkeiten mit einzuplanen“. Die nächsten Vorhaben dieser Art befinden sich schon in der Vorbereitung. Sowohl für die IGS als auch für die Grundschule Oyten sind zeitnah Erweiterungen geplant. Angesichts weiterer Großprojekte in der Ortsmitte und am neuen Bahnhaltepunkt Sagehorn wäre es also für die Verwaltung wirklich gut, hinter die Grundschule Sagehorn endlich einen Haken machen zu können. „Wir sind mitten im Innenausbau, bis zum nächsten Schuljahr sollten wir durch sein“, wagt Moos erneut eine Prognose. In der Hoffnung, dass es die letzte sein wird.