Erstmals ein Doppelpack: Bärbel Kappler mit ihrem neuen Oytinchen-Büchlein und dem dazugehörigen Malbuch. (Björn Hake)

Nach Paris, ins Gebirge und in die Schule hat Bärbel Kappler das Oytinchen in ihren Kinderbüchern in den vergangenen Jahren bereits geschickt. Doch die Autorin habe schon lange die Idee im Kopf gehabt, die Kuh auch mal an das Meer zu bringen. „Schließlich wohnen wir hier ja in Oyten recht nah dran“, erklärt Kappler. Und so setzte sie ihren Plan Ende des vergangenen Jahres in die Tat um und schrieb eine weitere Geschichte über das aufregende Leben des Oytener Maskottchens, welches von der Vereinigung der Selbstständigen Oyten 2006 ins Leben gerufen worden war.

Im vierten Büchlein – die Handlung erstreckt sich über 34 Seiten inklusive zahlreicher Abbildungen – erlebt das Oytinchen ihr Abenteuer aber nicht alleine. Denn auf dem Weg zum Meer begegnet sie einigen anderen Tieren, die sich ihr anschließen. Genauer gesagt: ein Fuchs, ein Hase und ein Rabe. Vier Tiere also die sich zufällig finden und zusammen auf den Weg machen. Nicht zuletzt auch, weil das Quartett auf dem Titelbild übereinander steht und hockt, ist eine Parallele zu einem gewissen Märchen der Gebrüder Grimm nicht von der Hand zu weisen. „Das ist natürlich so gewollt. Aber die Tiere fliehen nicht vor ihrem bösen Schicksal, sondern haben eine ausgesprochen gute Zeit“, will Kappler betont haben, dass sich die Handlung sonst von jener der Bremer Stadtmusikanten doch stark unterscheidet.

Kinder zum Mitmachen animieren

Ans Meer möchte das Oytinchen im Übrigen unter anderem, um Seekühe zu sehen, von denen sie gehört hat. Denn so wirklich vorstellen, dass Kühe auch unter Wasser leben können, kann sie es sich nicht. Zur Begegnung verhelfen soll am Meer ein Pirat, dem allerdings sein Schiff abhanden gekommen ist. „Ich animiere die Kinder dazu, sich selbst eine Geschichte auszudenken, wie das passieren konnte“, erzählt Kappler. Auch sonst möchte die Oytenerin die Mädchen und Jungen zum Mitmachen anregen. So tauchen im Buch auch einige Kinderlieder mit teils umgedichteten Texten auf, die zum Mitsingen sorgen könnten.

Und dann kann dieses Mal auch noch fleißig gemalt werden. Denn erstmals gibt es zu einer Geschichte des Oytinchens auch ein passendes Malbuch dazu. „Die Idee kam von meinem Sohn, er hat kleine Kinder, die gerne malen“, erzählt Kappler. Und so können nun alle Abbildungen, die im Buch auftauchen, auch selbst mit Farbe gefüllt werden. Verantwortlich für die Gestaltung zeigte sich wieder einmal Robert Werner aus Sottrum, der sich stets um die Bilddarstellung des Oytinchens kümmert. Finanziell gesponsert hat die Werke für das Buch „Was sucht eine Kuh am Meer?“ die Vereinigung der Selbstständigen, die natürlich froh ist über jedes neue Oytinchen-Werk von Kappler, welches dem Maskottchen zu weiterer Aufmerksamkeit verhilft.

Erhältlich sind das Büchlein sowie auch das Malbuch ab sofort bei Papier Meyer in Oyten, bei Froben in Ottersberg und bei der Achimer Buchhandlung Hoffmann. Aber auch bei anderen Händlern können sie über die ISBN-Nummern 9783750469747 (Geschichte) und 9783750423022 (Malbuch) geordert werden. Weiterhin können im Übrigen im Internet die Videos von Kappler aufgerufen werden, in denen sie aus ihren Büchern über die Abenteuer des Oytinchens vorliest. Die Videos entstanden kürzlich im Rahmen von „Kiwanis liest“, einer Initiative österreichischer und deutscher Kiwanisclubs, und sind auf der Plattform Youtube zu finden, wenn der Nutzer nach dem Namen der Autorin sucht. Dort soll es bald auch die neueste Geschichte „Was sucht eine Kuh am Meer?“ zu hören geben.