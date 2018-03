Bis die Grundschule Bassen zur Ganztagsschule wird, stehen dort noch einige Veränderungen an. Zahlreiche neue Räume müssen nach Ansicht des Schulvorstandes geschaffen werden. (Björn Hake)

Oyten-Bassen. Der kritisch eingestellte Teil der Elternschaft hatte noch einmal alles versucht, um das Konzept des teilgebundenen Ganztags für die Grundschule Bassen vielleicht doch noch verhindern zu können. Im Vorfeld des Informationsabends am Donnerstag hatte er einen Elternbrief verteilt, der den Leser von den Vorzügen der offenen Ganztagsschule gegenüber des teilgebundenen Modells überzeugen sollte. Und auch bei der Veranstaltung selbst machte die Gruppe – mal mehr, mal weniger sachlich – ihrem Unmut über die bisherige Planung der Schule Luft. Von ihrem Weg abbringen lässt sich die Schule dadurch aber nicht und ließ eine Konzeptdiskussion gar nicht erst aufflammen. Ohnehin wurde bei der Versammlung in der Schulaula, zu der mehr als 100 Interessierte gekommen waren, deutlich, dass die Anzahl der Kritiker verhältnismäßig klein ausfällt.

Schulleiterin Birgit Bruelheyde konnte an diesem Abend auf deutlich mehr Rückendeckung der Anwesenden vertrauen, als bei der Schulausschusssitzung im Januar. Dort hatte sie das bisher erarbeitete Konzept vorgestellt und nach der Kritik einiger Bürger hatte sich die Politik überraschend geschlossen auf die Seite der aufgebrachten Elterngruppe gestellt und eine Nichtberücksichtigung ihrer Interessen kritisiert (wir berichteten). Inzwischen steht die Politik aber hinter den Planungen der Grundschule, wie SPD-Ratsherr Heiko Oetjen, der als stellvertretender Bürgermeister den erkrankten Manfred Cordes vertrat, betont haben wollte. So hätte der Verwaltungsausschuss anschließend das teilgebundene Ganztagskonzept für Bassen einstimmig begrüßt.

Zu Beginn der Veranstaltung skizzierte Bruelheyde den bisherigen Werdegang auf dem Weg zur Ganztagsschule und betonte nochmals die Vorteile eines teilgebundenen gegenüber einem offenen Modell, wie es etwa an der Grundschulen Oyten und Sagehorn betrieben wird. "Wir können pädagogisch viel besser arbeiten. Eine offene Ganztagsschule ist dagegen reine Betreuung und hat mit Schule nichts zu tun." Beim teilgebundenen Modell ist der nachmittägliche Unterricht an zwei Nachmittagen verpflichtend, an zwei Nachmittagen frei und am Freitag ist ohnehin mittags Schluss. Auch auf die vorgebrachte Kritik ging Bruelheyde nochmals ein: So seien natürlich Eltern an der Entscheidung beteiligt gewesen, eine komplette Elternbefragung sei jedoch nach niedersächsischem Schulgesetz nicht vorgesehen. Zudem gebe es ja für alle Eltern alternativ die Möglichkeit, ihr Kind in Oyten und Sagehorn auf eine offene Ganztagsschule zu schicken.

Nach einem Erfahrungsbericht eines Schulleiters aus Stade, der mit dem teilgebundenen Modell sehr positive Erfahrungen gemacht hat, stellten Mitglieder des Schulvorstandes das bisher Erarbeitete vor. Dazu zählt ein Raumkonzept, welches für die neue pädagogische Arbeit benötigt werde. Gebraucht werden eine Mensa mit eigener Küche sowie zusätzliche Räume für Bewegung, Spielen und Vorlesen sowie Rückzugsmöglichkeiten. Auch eine Tagesstruktur für die offenen sowie die gebundenen Tage der Klassen 1/2 und 3/4 wurde vorgestellt – alles natürlich noch unter Vorbehalt. Wirklich sicher scheint derzeit nur bereits, dass es aufgrund der Busfahrtzeiten eine Abholung nur noch mittags (derzeit wäre das um 11.30 Uhr) oder nachmittags (derzeit um 15.15 Uhr) möglich ist und nicht mehr wie aktuell beim pädagogischen Mittagstisch um 14 Uhr. Daniel Moos von der Verwaltung erklärte, dass dies daran liegt, dass das Betreuungsangebot dann nicht mehr unter das Kita-Gesetz, sondern unter das Schulgesetz falle.

Die Grundschule Bassen nimmt mit ihrem Vorhaben eine Vorreiterrolle ein, denn im Landkreis Verden gibt es bisher keine teilgebundenen Ganztagsangebote. "Aber sie werden überall kommen, denn das Zauberwort ist Qualität", zeigte sich Oetjen überzeugt. Bis es in Bassen soweit ist, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. Schulleiterin Bruelheyde geht von einem Start frühestens im Jahr 2021 aus.