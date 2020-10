Im Kreishaus in Verden wird in den kommenden Monaten über den Haushaltsentwurf 2021 diskutiert. (Focke Strangmann)

Immer im Herbst beginnen in den Kommunen auch die Haushaltsberatungen. Es ist die Zeit, in der mit Zahlen jongliert wird und Verwaltung und Politik in ihren Sitzungen darüber diskutieren und manches Mal auch streiten, in welche Projekte investiert werden soll und wo gespart werden muss. So auch beim Landkreis Verden. Hier hat der Kreiskämmerer zusammen mit seinen Mitarbeitern den Haushaltsplan für das kommende Jahr nun aufgestellt. Jetzt geht dieses Zahlenwerk in die einzelnen Fachausschüsse. Den Auftakt der Beratungen bildet der Finanz- und Personalausschuss des Landkreises am Montag, 26. Oktober, ab 17 Uhr im Kreistagssaal in Verden.

„Der Landkreis Verden befindet sich seit einer Reihe von Jahren in einer haushalts- und finanzwirtschaftlich stabilen Situation, die sich nur im Haushaltsjahr 2016 vorübergehend verschlechtert hatte“, heißt es in der entsprechenden Beschlussvorlage der Verwaltung. So musste in 2016 aufgrund der verschlechterten finanziellen Lage auch ein Nachtragshaushalt aufgestellt werden (wir berichteten).

Grundsätzlich positiv sei aber unter anderem festzustellen, dass Fehlbeträge aus den Jahresabschlüssen der Vorjahre (bis 2015) nicht vorliegen und Liquiditätskredite, zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit, seit Jahresmitte 2011 nicht mehr beansprucht wurden. Gleichzeitig führe die Tilgung vorhandener Altschulden zu einem weiteren Schuldenabbau.

Die Corona-Pandemie hat aber auch im Kreishaushalt ihre Spuren hinterlassen. So heißt es in dem Schreiben der Verwaltung, dass „eine deutlich spürbare Anspannung der finanziellen Lage beim Landkreis Verden zu verzeichnen ist“. Die Gründe: Zum einen sind unmittelbare Auswirkungen durch Aufwendungen wie die Beschaffung von Schutzmateriealien dafür verantwortlich. Wie berichtet, hatten Landrat Peter Bohlmann und sein Stellvertreter Reiner Sterna im März per Eilentscheidung 2,5 Millionen Euro frei gegeben – vor allem für Materialien wie Mundschutze, Schutzanzüge, Handschuhe und Desinfektionsmittel.

Schulden sinken weiter

Hinzu kommen aber auch Personalaufwendungen im neu geschaffenen Verwaltungsdienst „Corona“. Zum anderen entstehen mittelbare finanzielle Auswirkungen, wie unter anderem der laut Verwaltung „deutliche Rückgang der Schlüsselzuweisungen“. Die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises Verden sei mittelfristig aber nicht in Gefahr, gibt die Verwaltung Entwarnung.

Der Landkreis ist daher auch weiterhin bestrebt, den Schuldenstand suk­zes­si­ve abzubauen. Wie aus dem Zahlenwerk hervorgeht, rechnet die Verwaltung zum 31. Dezember 2020 mit einem Schuldenstand von rund 21,4 Millionen Euro, zum 31. Dezember 2021 sollen es etwa geplante 17,6 Millionen Euro sein. Zum Vergleich: Im Dezember 2010 hatte der Landkreis noch einen Schuldenberg von rund 64,2 Millionen Euro vor der Brust.

Kreditaufnahmen sind für 2021 abermals nicht eingeplant. Investiert wird aber dennoch ordentlich. So liegt die Gesamtsumme der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsplan im kommenden Jahr bei insgesamt etwa 27,4 Millionen Euro. Zu den Schwerpunkten der Investitionstätigkeit gehört demnach abermals die Aller-Weser-Klinik (AWK), mit ihren Standorten in Achim und Verden. Hier ist eine Kapitalzuführung zur Liquiditätssicherung und Kapitalstärkung in Höhe von sechs Millionen Euro eingeplant.

Schulen gehören traditionell ebenfalls immer zu den Posten, in die der Landkreis investiert. Insgesamt liegt die Summe bei rund 3,6 Millionen Euro. Insbesondere beim Domgymnasium Verden, beim Gymnasium am Wall in Verden und bei den Berufsbildenden Schulen Verden sind Gelder für Umbaumaßnahmen wegen Brandschutz oder Erweiterungsbauten eingeplant.

Ebenso fließt stets Geld in die Sanierung und den Bau von Kreisstraßen. Insgesamt knapp drei Millionen Euro sind im Haushaltsplan 2021 dafür veranschlagt. Außerdem sind unter anderem noch ein Zuschuss zum DB-Haltepunkt Oyten-Sagehorn an die Gemeinde Oyten in Höhe von 750 000 Euro eingeplant sowie 510 000 Euro für die Übernahme und den Betrieb der Müllumladestation Langwedel.