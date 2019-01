Musikalisches Theaterstück im Rathaussaal Langwedel: Schauspieler Benedikt Vermeer FOTO: Björn Hake (Björn Hake)

Gruselige Atmosphäre im Bürgersaal des Langwedeler Rathauses: Der Bremer Schauspieler Benedikt Vermeer entführte beim Theaterstück „Die Schatzinsel“ die Besucher als Jim Hawkins in die geheimnisvolle Welt des einbeinigen Long John Silver und dessen sprechenden Papagei. Musikalisch begleitete Ihno Tjark Folkerts mit seiner Violine die Darbietungen auf der in Schwarz gehaltenen Bühne.

Bei der Veranstaltung der Kinder-Kultur-Reihe des Kulturvereins Langwedel wurden die Besucher – neben vielen Kindern waren auch etliche Erwachsene mitgekommen – gleich in die richtige Stimmung versetzt. Am Tisch am Eingang stand bereits eine kleine Schatzkiste. Kassenwart Wolfgang Ernst ließ sich nicht nur die Eintrittskarten zeigen, sondern drückte auf Wunsch auch einen passenden Stempel aufs Ticket. Als Bühnen-Hintergrund war links eine Totenkopf-Fahne zu sehen, rechts ein dickes Tau. Im Mittelpunkt stand aber eine große Schatzkiste.

Vermeer spielt schon seit vielen Jahren auch vor Kindern. „Es ist eine andere Spielweise und anderes Material – nicht Heinrich Heine. Es kommt darauf an, wie alt die Kinder sind“, erklärte der Schauspieler. „Ich bin bemüht, ganz einfach zu spielen, aber ähnlich wie bei Erwachsenen. Ein paar Gags für die Kinder sind immer dabei“, fügte er an.

Kinder werden einbezogen

Mit dem Musiker Ihno Tjark Folkerts tritt Vermeer schon seit 16 Jahren auf, einst als Trio Limusin zusammen mit einer Cellistin, die aber seit zwei Jahren nicht mehr dabei ist. Der Schauspieler gastierte am Sonntagnachmittag nicht das erste Mal in Langwedel. „Es gibt schon über viele Jahre den Kontakt“, berichtete er, „doch nunmehr sollte es etwas für Kinder geben.“ Mädchen und Jungen ab sechs Jahren durften sich in die Welt der „Schatzinsel“ entführen lassen. Die Hintergrundgeschichte der Aufführung beruhte auf den vor allem als Jugendbuch bekannten Roman des schottischen Autors Robert Louis Stevenson und spielte in der Zeit um 1743.

Die Kinder saßen hauptsächlich in den beiden vorderen Reihen vor der Bühne. „Ich brauch‘ nicht viel. Rum, Speck und Eier“, begann Vermeer den über mehrere Rollen gespielten Dialog. Gleich bezog er das junge Publikum mit in die Seefahrer-Geschichte mit ein und holte einen Jungen aus der ersten Reihe zu sich an die Bühne. „Wenn du einen Seefahrer mit nur einem Bein siehst, dann sag mit Bescheid“, informierte er den Knirps, der sich aber nicht so recht traute.

Vermeer schlüpfte fortan in unterschiedliche Rollen des Klassikers. Der Verwandlungskünstler wusste genau, wie er die Spannung steigern konnte. „Soll ich die Kiste aufmachen?“ Der Frage folgte ein lautes und langgezogenes „Jaaa“ aus vielen jungen Kehlen. Als Vermeer ein Fernrohr aus der Schatzkiste holte, wussten die Kids gleich, was man damit machen kann. Papagei, Pistole und eine Schatzkarte holte der Schauspieler nacheinander aus dem Inneren.

„Das ist doch Käpt’n Flints Schatzinsel, das ist eine richtige Schatzkarte“, zog der Darsteller besonders die angespannten Kinder in seinen Bann. „Pst, da kommt wer!“ Abrupt wurde die Szene unterbrochen.

Gespenstisch wirkte Jim Hawkins alias Benedikt Vermeer, als er nachdenklich auf der Bühne saß, nur angestrahlt vor einem Scheinwerfer. Sein Gesicht glich einem Schattenspiel, sodass manch ein Steppke Herzklopfen bekam. Die Kinder ließen viele Fantasien erkennen, auch als Vermeer durch die Reihen schritt und damit den Weg durch den Dschungel mit vielen wilden Tieren andeutete. Die Kleinen erkannten die Tierstimmen und riefen den Namen laut heraus.

„Ich habe eine Frage“, sagte ein Junge. „Warum hast du dein Bein verloren?“ – „Mensch, das hat er doch nach hinten gemacht“, erklärte ein anderer junger Zuschauer, als Vermeer gerade in die Rolle des einbeinigen Piraten geschlüpft war. Wie ein roter Faden zog sich das Lied „15 Mann auf des toten Manns Kiste – Ho ho ho und 'ne Buddel mit Rum“ durch die Aufführung. Mal laut, mal leise stimmte der Schauspieler dieses an. Schließlich nahm die Geschichte auf der Bühne ihren Verlauf, so wie es einst Robert Louis Stevenson geschrieben hat und wie es auch immer noch als Jugendbuch oder Verfilmung populär ist.

Zum Schluss durften die Kinder sich bei einem kleineren Ableger der gefundenen Schatzkiste bedienen, denn die Kulturvereins-Schriftführerin Sigrid Ernst öffnete diese, damit die Kleinen neben gruseligen Eindrücken eine Schokoladen-Goldmünze mitnehmen konnten.