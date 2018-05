Achim. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten laut Polizei in der Nacht zu Mittwoch zwei nebeneinanderstehende Parkbänke Am Weserhang in Achim-Baden in Brand. Die Flammen griffen zudem auf einen angrenzenden hölzernen Zaun zu den Weserwiesen über. Die Feuerwehr musste kurz nach Mitternacht ausrücken, um den Brand am Radwanderweg zu löschen. Zeugenhinweise zur möglichen Brandursache nimmt die Polizei Achim unter Telefon 0 42 02 / 99 60 entgegen.