Gemeinsam wollen die Mitglieder des Frauenbündnisses Achim das Bewusstsein für mehr Nachhaltigkeit schärfen. Ihr Motto lautet: Kleidung lieber tauschen als neu kaufen. (Björn Hake)

Rund zehn Stationen durchläuft eine gewöhnliche Jeans im Laufe ihres „Lebens“. Bis sie tatsächlich bei uns in den Geschäften hängt, haben ihre Einzelteile meist schon eine lange Reise durch die unterschiedlichsten Länder hinter sich. Ihre letzten Tage fristet sie dann neben vielen anderen Kleidungsstücken manchmal unbeachtet in den Kleiderschränken. Doch solchen nicht mehr gebrauchten Kleidungsstücken will das Frauenbündnis Achim nun neues Leben einhauchen. Und zwar mit einer Kleidertauschparty. Diese soll im Rahmen des Kulturfestes am Sonnabend, 21. September, im Achimer Kasch stattfinden. Verbunden werden soll diese Party dann auch mit einer kleinen Ausstellung, die sich mit Blick auf die Kleidungsstücke und ihre Produktionsprozesse mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Darüber hinaus soll auch das Thema „Upcycling und Müllvermeidung“ näher beleuchtet werden.

Die Idee hinter der Party ist folgende: Jeder kommt mit bis zu fünf Teilen aus seinem Kleiderschrank, die zwar noch gut in Schuss sind, aber nicht mehr getragen werden, an diesem Tag ins Kasch und tauscht sie vor Ort gegen Kleidungsstücke, die andere nicht mehr haben wollen. „Die Wertigkeit der Teile spielt dabei gar keine Rolle“, sagt Gitta Hahn, die die Aktion gemeinsam mit anderen Frauen organisiert. „Man kann also zum Beispiel auch einen Schal gegen einen Pelzmantel tauschen.“ Wichtig sei nur, dass alle Kleidungsstücke in einem guten Zustand seien.

Blick für das Thema schärfen

Aus diesem Grund wird es zu Beginn auch eine „Eingangskontrolle“ geben, bei der die Kleidungsstücke unter die Lupe genommen werden. „Die Grundidee, die hinter dem Angebot steht, ist natürlich die, dass man sich nicht immer wieder neue Dinge kaufen muss, sondern auch durch einen Tausch bekommen kann“, sagt Sibylle Boysen. „Ein voller Kleiderschrank ist kein Statussymbol.“ Sie hat sich, wie auch die übrigen Organisatorinnen aus dem Frauenbündnis, in letzter Zeit sehr intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt. Ihr Wissen will sie daher auch an die Besucher der Kleiderparty weitergeben. Das macht sie mit einer kleinen Ausstellung, die am Rande der Party zu sehen sein wird. Darin wird es dann zum Beispiel um die Arbeitsbedingungen in den Ländern gehen, in denen viele unserer Kleidungsstücke produziert werden oder auch darum, welche Schritte notwendig sind, bis beispielsweise eine Jeans tatsächlich bei uns im Laden landet.

„Wir wollen den Blick der Leute für das Thema schärfen. Wenn unsere Kleidungsstücke schon so aufwändig hergestellt werden, dann sollten wir sie wenigstens auch richtig lange nutzen“, sagt auch Ulla Hartmann-Eggers. Sie hat daher das Thema „Upcycling“ für sich entdeckt. „Man kann aus vielen alten Kleidungsstücken noch tolle andere Dinge wie Taschen oder Schmuck machen“, weiß sie. Bei der Kleidertauschparty will sie den Besuchern auch darin einen Einblick geben.

Die Kleidertauschparty beginnt am 21. September um 11.30 Uhr und dauert bis 16.30 Uhr. Damit die Besucher auch von Beginn an etwas zum Tauschen haben, wird ein kleiner Grundstock an Kleidungsstücken vom Achimer Second-Hand-Laden „Modista“ zur Verfügung gestellt. Alle Teile, die nach dem Ende der Party übrig bleiben, gehen an die „Terres des hommes“-Ortsgruppe in Achim. Kleidungsstücke können von den Besuchern direkt mitgebracht werden oder auch schon vorab am 18. und 20. September von 10 bis 12 Uhr oder am 19. September von 18 bis 20 Uhr im Infobüro des Kasch abgegeben werden.