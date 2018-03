Die Inhalte des Erste-Hilfe-Kurses bestimmen die Teilnehmer selbst. (A2 brands)

In der Regel haben Partys in den eigenen Wänden nicht gerade den Ruf, dass die Gäste dort viel fürs Leben lernen. Das einzige, was einem nach einer solchen Veranstaltung am nächsten Tag meist bleibt, ist ein kleiner Kater von zu viel Bier oder Wein. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn der Verdener Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bietet seit Kurzem eine ganz besondere Feier an: die Erste-Hilfe-Party. Das Projekt ist bisher einmalig in Niedersachsen.

„Unser Angebot der Erste-Hilfe-Party richtet sich an Menschen, die beruflich oder privat derartig eingebunden sind, dass sie keine Zeit haben, einen kompletten Erste-Hilfe-Kursus zu absolvieren“, erklärt Dirk Westermann, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands. „Wir haben in vielen Gesprächen erkannt, dass das Interesse an qualifizierten Erste-Hilfe-Kursen sehr stark ist. Lediglich die Zeit macht vielen einen Strich durch die geplante Teilnahme.“ Aus diesem Grund habe man sich Gedanken gemacht, wie man der Nachfrage dennoch gerecht werden könne. Das Ergebnis ist nun eine „spezielle Form der bedarfsgerechten Vor-Ort-Ausbildung“.

Die Idee dahinter: Qualifizierte Erste-Hilfe-Ausbilder des DRK kommen zu den Menschen nach Hause und dort werden dann vorher besprochene Themen in lockerer und entspannter Atmosphäre geschult. „Die Themen geben grundsätzlich die Party-Veranstalter vor, damit die Dinge geübt werden, die ihnen wichtig sind“, sagt Jan Wille, Leiter Erste Hilfe im DRK-Kreisverband Verden. So könnten junge Mütter beispielsweise durch eine gezielte Schulung Unsicherheiten im Umgang mit möglichen Verletzungen ihrer Kinder abbauen.

Eine erste Party-Premiere gab es bereits Ende Januar. Und die ist nach Angaben des DRK durchaus geglückt. „Einen Mehrwert konnten wir hier daraus erzielen, dass die Mütter nicht an Schulungspuppen geübt haben, sondern an ihren bewegungsfreudigen Kindern. Das entspricht deutlich eher der Realität und ist ein zusätzlicher Gewinn in der Übung“, so Wille. Anders als bei den üblichen Erste-Hilfe-Kursen, die einen fest vorgeschriebenen Umfang und Inhalt haben, erhalten die Teilnehmer nach den Erste-Hilfe-Partys keine Bescheinigungen über eine Teilnahme. „Hier zählt allein die Anwendung des Gelernten im Ernstfall.“

Demnach richtet sich das Angebot des DRK, das ab sofort im gesamten Landkreis Verden in Anspruch genommen werden kann, auch nicht an eine bestimmte Personengruppe. Das Angebot könne jeder in Anspruch nehmen, der seine Erste-Hilfe-Kenntnisse im Kreise der Familie oder gemeinsam mit Freunden in privater Atmosphäre auffrischen möchte. Bei der Wahl der medizinischen Themen gebe es keine Einschränkung. Die Teilnehmerzahl sollte nach Angaben des DRK themenbezogen sinnvoll sein, sodass jeder etwas für seinen Alltag lernen kann. Der Ort, die Zeit und der gewünschte Umfang werden individuell mit den zuständigen Sachbearbeitern in der DRK-Kreisgeschäftsstelle abgeklärt. Nach Absprache ist jeder Wochentag zu jeder Uhrzeit denkbar. Der zeitliche Rahmen beschränkt sich demnach auf zwei bis drei Stunden. Die Kosten für eine Erste-Hilfe-Party gestalten sich individuell zur Themen- und Zeitwahl des Gastgebers.

Nähere Informationen für Interessierte gibt es beim DRK Kreisverband Verden telefonisch unter 0 42 31 / 9 24 50, per E-Mail an info@rotkreuz-verden.de oder auch im Internet unter www.drkkv-verden.de.