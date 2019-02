Die Band Line Six in der Besetzung, in der sie jahrelang erfolgreich war: Keyboarder Christoph Matysiak, Gitarrist Richy Feist, Sänger René Sklorz, Sängerin Irina Rudi, der Achimer Bassist Frank Wilken und Schlagzeuger Marco Stubbemann (von links). (TIMO MUENZBERG | fotografie & fotodesign)

Zahlreiche Veranstalter von größeren Partys, Stadtfesten und Open-Air-Events in der Region in und um Bremen haben ein Rundschreiben erhalten. Absender: René Sklorz, Ganderkesee, Frontmann und „Büro“ der Partyband Line Six, seit vielen Jahren eine der erfolgreichsten Top-40-Bands im Nordwesten. Seine simple Botschaft: Line Six spielen bis März dieses Jahres die vertraglich vereinbarten Auftritte, danach ist Schluss, die Formation löst sich auf. Aus der Ur-Besetzung von Line Six ist neben Sklorz nur noch Bassist Frank Wilken aus Achim aktiv. Aber auch Schlagzeuger Marco Stubbemann, Keyboarder Christoph Matysiak sowie Gitarrist Richard „Richy“ Feist, der bis September an Bord war, haben über viele Jahre den Line-Six-Sound geprägt.

Nach der Mitteilung an die Veranstalter „stand das Telefon ungefähr zwei Wochen nicht mehr still“, blickt Sklorz zurück. „Was sollen wir denn jetzt machen?“, hätten viele Adressaten gefragt. Und auch die Facebook-Community ist sich einig, als die Nachricht schließlich Anfang des Jahres nach den Bremer Sixdays durchgesickert ist: „Sehr, sehr schade!“ Denn das Unternehmen Line Six, das in den vergangenen Jahren als unumstrittener Marktführer in der Branche der Partybands unterwegs war, hinterlässt eine Lücke, von der gegenwärtig kaum einer sagen kann, wie sie zu schließen sein wird. „In der Region gibt es jedenfalls kaum etwas Vergleichbares. Da muss man schon im Raum Hannover oder im Raum Osnabrück suchen“, sagt Sklorz, Kenner der Szene.

Keine persönlichen Befindlichkeiten

„Das waren zehn geile Jahre, und wir haben einen phänomenal guten Job gemacht. Aber man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Ich springe lieber von einem fahrenden Dampfer als von einem sinkenden Schiff“, sagt der 38-Jährige, bei dem die Line-Six-Fäden zusammengelaufen sind. Er steht nicht nur als Sänger auf der Bühne, sondern kümmert sich auch ums Booking, bucht den Lastwagen, sorgt dafür, dass Instrumente sowie Ton- und Lichttechnik rechtzeitig vor Ort sind, managt den Auf- und Abbau, trommelt seine Band-Kollegen zusammen und hat auch einen Blick auf das Repertoire. Von vornherein seien sich die Musiker einig gewesen, „nicht bis zur Rente Partymucke machen“ zu wollen. Und so seien es denn auch keine persönlichen Befindlichkeiten gewesen, die Line Six künftig getrennte Wege gehen lassen, sondern eine persönliche und berufliche Neuorientierung.

Mehr Zeit für die Familie

Wie bei René Sklorz selbst: Bereits im Frühjahr vergangenen Jahres sei in ihm der Gedanke gereift, dass er seiner jungen Familie, also Gattin Stefanie und der zweijährigen Tochter, gern mehr Zeit widmen würde. Und das ist mit einem Job, der sich hauptsächlich am Wochenende abspielt, nur schwer vereinbar. „Im August bin ich auf 28 Arbeitstage gekommen. Wir hatten 14 Auftritte, und dazwischen habe ich mich um die Logistik wie Auf- und Abbau gekümmert“, skizziert der Line-Six-Sänger das Dasein als Partymucker.

Rund 750 Gigs in zehn Jahren

Etwa 750 Gigs haben Line Six in den vergangenen zehn Jahren gespielt. 2018 seien es mehr als 80 gewesen, an 135 Tagen war er im Dienste der Band im Einsatz. Und deshalb hat er sich im Sommer entschieden, ab Oktober einen Vertriebsjob in der Gastronomie anzutreten. In dem er viele alte Bekannte in einem neuen Zusammenhang wiedertreffen wird.

„Natürlich hat es auch deshalb Spaß gemacht, weil wir mit der Musik Geld verdient haben. Wir haben unser Hobby zum Beruf gemacht“, sagt Sklorz. Dabei hebt er nicht nur die musikalische Qualität, sondern auch die Verlässlichkeit von Line Six hervor: „Wir waren immer pünktlich, und auch der Sound und die Technik hat gestimmt. Das wussten die Veranstalter sehr zu schätzen.“ Auf der anderen Seite hätten sich die Events mit den Jahren aber eben auch häufig wiederholt.

Neue Sängerin für die letzten Auftritte

Nachdem klar war, dass sich Line Six auflösen würden, hat Sängerin Irina Rudi, die das Gesicht und den Sound der Band vom ersten Tag an entscheidend mitgeprägt hat, die Formation aus beruflichen Gründen bereits im November verlassen. Für die letzten Auftritte steht deshalb jetzt Sarah Vogelberg, Gattin von Gitarrist Tim Vogelberg, als Frontfrau auf der Bühne. „Das ist Wahnsinn. Die hat sich das komplette Repertoire innerhalb von zwei Wochen draufgeschafft“, hat Sklorz großen Respekt vor dem Engagement der Sängerin.

„An vier Wochenenden nur noch fünfmal auf die Bühne. Ich glaube, was das bedeutet, wird auch uns selbst jetzt erst langsam richtig bewusst“, schildert René Sklorz die Stimmung in der Band. Und er schließt nicht aus, dass am 9. März gegen Mitternacht, wenn auf einer Kohlfete bei Backenköhler in Ganderkesee der letzte Song gespielt ist, die eine oder andere Träne fließen wird. Welche Nummer Line Six als allerletzte spielen werden, sei noch nicht ausgeguckt. Die Rock- und Pop-Geschichte ist zum Thema Abschied aber üppigst bestückt.