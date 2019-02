Mitarbeiter Erik Diepenmaat arbeitet bei der Tischlerei Wöhltjen an einer Maschine, die die Holzkanten glatt fräst. (Michael Braunschädel)

Regalwände, Badeinbauten, ganze Küchenzeilen. Sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich entwickeln und realisieren Stephan Wöhltjen und sein acht Köpfe starkes Team maßgeschneiderte Lösungen. Stets im Mittelpunkt: der Kundenwunsch und der eigene Anspruch an eine hochwertige Ausführung der in Auftrag gegebenen Arbeiten. Neu im Programm: ein Relax-Bettsystem und Tiny Guest Houses – mobile Ferienhäuser mit nur wenigen Quadratmetern Wohnfläche.

Sie sind das jüngste Kind in der Produktpalette des Unternehmens, um ihre Entwicklung kümmert sich maßgeblich Tischlermeister Don Ehrenbrink. Nach einer intensiven Planungsphase wurde vor etwas mehr als einem Jahr mit der Vermarktung begonnen; zwei der komfortablen und auf die Bedürfnisse der Kunden abgestimmten Mini-Behausungen konnten bereits ausgeliefert werden. „Die Einsatzmöglichkeiten sind wirklich vielfältig“, weiß Stephan Wöhltjen und berichtet von Menschen, die sich im Ruhestand von Ballast befreien und auf das Wesentliche konzentrieren möchten.

Auf einen Trailer montiert, lasse sich das Häuschen an sonnige Plätze im In- und Ausland transportieren, persönliche Ausstattungsmerkmale garantierten individuellen Komfort. Auch als Dauerwohnsitz sei das Ganze mit Duschbad und Küchenzeile denkbar; eine Genehmigung vom Amt jedoch erforderlich. Weitere Voraussetzungen sind Strom-, Wasser- und Kanalanschluss.

Die Grundrisse der kleinen Individualbauten variieren. Während Höhe und Breite mit 340 und 255 Zentimetern festliegen, kann in der Länge zwischen 500 bis maximal 800 Zentimetern gewählt werden. Aufgrund der Geschosshöhe ist darüber hinaus ein Schlafplatz auf der Galerie denkbar. Isolierverglaste Fenster sowie Fußboden- oder Wandheizung sorgen auch im Winter für ein hohes Maß an Behaglichkeit.

Eigentlich habe er Architekt werden wollen, beschreibt Stephan Wöhltjen sein ursprüngliches Berufsziel. Als Basis für ein Studium habe er in einer Bremer Tischlerei gelernt und sei letztendlich doch dem Handwerk treu geblieben. „Ein Jahr lang war ich Geselle, habe dann die Meisterschule absolviert und anschließend im Ausbildungsbetrieb weitere Erfahrungen gesammelt“, schildert der 39-Jährige seinen beruflichen Werdegang. Zusätzlich erworbene betriebswirtschaftliche Kenntnisse hätten ihn schließlich dazu ermutigt, sich Gedanken über eine Selbstständigkeit zu machen.

Weil sein Lehrbetrieb 2007 zum Verkauf angeboten wurde, ließen sich die ehrgeizigen Pläne relativ schnell in die Tat umsetzen, und wenig später ging der junge Tischlermeister mit zwei Auszubildenden an den Start. Einige Jahre weiter und vom Erfolg seiner Arbeit beflügelt, habe er sich auf die Suche nach einem Grundstück begeben, in Uphusen das Passende gefunden und 2013 einen Betrieb eröffnet, in dem nach neuesten Erkenntnissen gearbeitet werden kann.

Im Verkaufsraum der Tischlerei an der Carl-Friedrich-Wilhelm-Borgward-Straße kann zurzeit ein Flurboard, das Gesellenstück von Kilian Blume, bewundert werden. Sein Start ins Berufsleben sei schon ein wenig holprig verlaufen, befindet sein Ausbilder; letztendlich habe der junge Mann jedoch Ehrgeiz und Biss entwickelt, tolle Arbeit geleistet und gehe nun ins Studium. „Pech für uns“, sagt Stephan Wöhltjen, der den jungen Mann als Eigengewächs gerne weiterbeschäftigt hätte.

Auch auf die Gesundheit ihrer Kunden ist die Konzepttischlerei Wöhltjen bedacht und bietet seit Kurzem Bettsysteme an, die bei Schäden an Wirbelsäule und Bandscheibe für Entlastung sorgten. Eine gezielte Beratung wird durch Maike Wöhltjen gewährleistet, die als Physiotherapeutin über profunde Kenntnisse zum Thema verfügt.

„Auch, wenn wir unsere Angebotspalette inzwischen um einige Positionen erweitert haben, bleibt unser Kerngeschäft die Herstellung passgenauer Möbelstücke“, erklärt Wöhltjen das Leistungsspektrum des Hauses. Von Massivholz über Kunststoff in Kombination mit Glas oder auch Metall seien die Möglichkeiten vielfältig, Barrierefreiheit und komfortable Zuschnitte für ältere Menschen eine zusätzliche Herausforderung. Eine Lackiererei, in der Staubeinschlüsse vermieden werden, komplettiert die Ausstattung des Betriebes.