Heilmittelerbringer haben auch in der Corona-Krise geöffnet (Symbolbild). (ARMIN WEIGEL/DPA)

Die Corona-Krise hat branchenübergreifend wirtschaftliche Auswirkungen auf Unternehmen und Selbstständige – das betrifft auch die sogenannten Heilmittelerbringer wie Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden oder Podologen. Die dürfen ihrer Praxen zwar immer noch öffnen, doch die Patienten bleiben fern. „Normalerweise behandele ich rund 100 Patienten in der Woche. Jetzt sind es vielleicht noch 20“, berichtet Anne Meeßen, die eine Praxis für Ergotherapie in Thedinghausen-Morsum betreibt. Sollten Praxen aus finanziellen Gründen schließen müssen, werde dies auch in Thedinghausen nicht nur jetzt in der Krise, sondern auf Dauer massive Versorgungsprobleme bringen.

Der Grund für die Umsatzrückgänge ist die Tatsache, dass zahlreiche Patienten aus Angst vor dem Coronavirus ihre Termine absagen. „Das merken wir verstärkt, die Menschen sind verunsichert. Ich kann aber für meine Praxis sagen, dass wir unter verschärften Hygiene-Standards arbeiten“, erklärt Anne Meeßen. Unterstützung gibt es vom Spitzenverband der Heilmittelverbände (SHV). Die Vorsitzende Ute Repschläger sagt, dass „viele Patienten zur Risikogruppe gehören und nun lieber zu Hause bleiben. Einige glauben aber auch, dass die Praxen aufgrund des verhängten Kontaktverbotes geschlossen sind“. Das sei aber nicht korrekt. Heilmittelerbringer seien systemrelevant und dürfen weiterhin Patienten behandeln.

Achimer Praxis registriert Rückgang

Auch die Physiotherapie-Praxis von Jan Kahrs in Achim merkt den Patientenrückgang in Zeiten der Corona-Krise. „Das macht aus medizinischer Sicht aber Sinn“, sagt er, merkt allerdings an, dass es für die wirtschaftliche Situation seiner Praxis natürlich eine schwierige Zeit sei. Für seine Mitarbeiter hat er mittlerweile Kurzarbeit angemeldet. Er selbst bleibt in der Praxis und behandelt „medizinisch notwendige Patienten weiterhin“. Trotz der Probleme gibt sich Kahrs aber optimistisch. „Wir werden diese außergewöhnliche Phase überstehen.“

Damit die Überwindung dieser Phase gelingt, hat das Land Niedersachsen am Mittwoch ein Hilfsprogramm auf den Weg gebracht. Selbstständige, Freiberufler und Unternehmen mit bis zu 49 Mitarbeitern, die durch die Krise in existenzieller Notlage sind, könnten Zuschüsse und Kredite für die Sicherung der Liquidität bei der Landesförderbank (NBank) beantragen. Dieser Rettungsschirm ist aber nur sehr stockend angelaufen, wie Anne Meeßen und Jan Kahrs berichteten.

NBank-Homepage kapituliert

Die Online-Beantragung der Corona-Hilfen für Unternehmen wurde zunächst wegen Serverproblemen ausgebremst. Zumindest eingeschränkt war das Kundenportal der landeseigenen Förderbank am Freitagmorgen verfügbar. „Um die Funktionsfähigkeit des Portals zu gewährleisten, haben wir den Zugang auf eine Anzahl an maximalen Nutzern eingeschränkt“, teilte die NBank mit. Rund 220 000 Aufrufe der NBank-Homepage hatten diese zusammenbrechen lassen.

Von den Problemen wusste auch Veit Hoffmann von der Buchhandlung Hoffmann in Achim zu berichten. Er sagt außerdem, dass der Zugang zu Zuschüssen des Landes und des Bundes unnötig verkompliziert werde. „Der Antrag kann nur online und mit Einreichung zahlreicher Anhänge ausgefüllt werden. Die anderen norddeutschen Bundesländer haben ein vereinfachtes Verfahren, dort muss nur ein einziges Formular ausgefüllt und übermitteln werden.“