Die Zahl 13 ist für viele Menschen eine Unglückszahl. Rainer Kunze von der Achimer Tafel glaubt nicht so recht an so etwas, aber auch er muss zugeben, dass ihm die Zahl dieses Mal leider nicht nicht ganz so viel Glück gebracht hat. Denn eigentlich sollten mit der großen Achimer Wiegewette – die es eben seit mittlerweile 13 Jahren als Traditionsveranstaltung in Achim gibt – auch in diesem Jahr wieder viele Lebensmittelspenden für die Achimer Tafel gesammelt werden. Doch dazu wird es 20202 nicht kommen. Der Grund ist, wie so häufig in diesem Jahr, Corona. Wie der Chef der Achimer Tafel auf Nachfrage bestätigt hat, wird die Wiegewette dieses Jahr einmal aussetzen. Das Risiko ist den Organisatoren mit Blick auf die Corona-Pandemie einfach zu groß.

„Wir haben im Vorstand lange darüber gesprochen und uns nun gemeinsam dazu entschieden, ein Jahr zu pausieren – in der Hoffnung, dass sich die Lage Ende 2021 dann wieder etwas beruhigt hat“, berichtet Kunze. Zwar seien es noch gut zwei Monate hin, bis zum traditionellen Austragungstermin der Wette Mitte Dezember, „aber die augenblickliche Entwicklung der Infektionszahlen und die politischen Vorgaben lassen es aus unserer Sicht nicht zu, die Veranstaltung wie gewohnt stattfinden zu lassen.“

Die Entscheidung sei allen natürlich schwergefallen, aber sie sei dennoch nötig gewesen. „Wir haben bei der Wiegewette immer bis zu zehn Personen, die eng gedrängt auf der einen Seite der Waage in einem Korb stehen – da können die nötigen Abstände untereinander keinesfalls eingehalten werden“, erklärt Kunze die Entscheidung. Daran hätte auch eine Verlegung der Veranstaltung ins Freie nichts geändert. „Darüber hinaus gibt es im Zuge der Veranstaltung auch immer eine große Menschenansammlung in der Marktpassage“, sagt Kunze. „Dieses Risiko wollten wir nicht eingehen.“

Doch für die Achimer Tafel fällt mit der Absage der Wiegewette in diesem Jahr nicht nur eine beliebte Traditionsveranstaltung weg. Sie verliert auch eine große Menge an Lebensmittelspenden, die bei der Aktion immer gesammelt wird. Über eine Tonne kam dabei alleine im vergangenen Jahr durch Spenden der Achimer zusammen. „Diese Lebensmittel fallen für uns jetzt natürlich weg“, bedauert Kunze. Er hofft allerdings darauf, dass einige Achimer dennoch die Tafel unterstützen und Spenden in Form von Konserven oder anderen nicht verderblichen Lebensmitteln dann einfach direkt beim Tafelhaus abgeben.

Netzwerk mit anderen Tafeln intensivieren

Darüber hinaus wolle man auch versuchen, das Netzwerk mit anderen Tafeln in der Region zu intensivieren, um bei möglichen Engpässen vielleicht auch auf deren Bestände zurückgreifen zu können. „Wir machen uns natürlich ein bisschen Sorgen, wie sich die Situation weiter entwickelt, aber wir bleiben auch zuversichtlich“, sagt Kunze. Bisher sei man schließlich noch recht gut durch die Krise gekommen. „Wir sind mit unserem Team seit Mai wieder aktiv und unser Hygienekonzept hat sich seitdem auch gut bewährt.“ Dennoch müsse man natürlich weiterhin vorsichtig sein, um die Gefahr einer Infektion bestmöglich zu reduzieren.

Auch Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der die Wiegewette im Jahr 2007 initiiert hatte und daher noch immer eng mit der Veranstaltung verbunden ist, bedauert die diesjährige Absage, kann sie nach eigenen Angaben aber gut nachvollziehen. „Natürlich schlagen in diesem Fall zwei Herzen in meiner Brust. Ich finde es einerseits sehr schade, dass die Wiegewette das erste Mal in ihrer Geschichte ausfallen muss, aber andererseits können wir auch nicht gewährleisten, dass der nötige Abstand bei der Veranstaltung eingehalten wird“, sagt er. Deshalb sei die Entscheidung auch aus seiner Sicht unumgänglich gewesen. Er appelliert allerdings an alle Wettpaten, Sponsoren und Bürger, die Tafel dennoch zu unterstützen.