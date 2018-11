Der Büchermarkt ist eines der Projekte, die die Achimer Bürgerstiftung regelmäßig organisiert. (Björn Hake)

Die Wunschbaum-Aktion, Büchermärkte, Konzerte oder Zeitgespräche: Das Engagement der Achimer Bürgerstiftung ist durchaus vielfältig – und „höchst ehrenwert“, wie die Mitglieder des Achimer Sozialausschusses am Montagabend in ihrer Sitzung gemeinschaftlich beteuerten. Es folgte bei einigen jedoch auch ein „Aber“, als es um einen möglichen Zuschuss ging, den die Bürgerstiftung für den kommenden Doppelhaushalt beantragt hatte. Insgesamt 6000 Euro möchte die Stiftung pro Jahr von der Stadt haben.

Projekte sonst nicht umsetzbar

Geld, das zukünftig in eine Mitarbeiterin für das Sekretariat investiert werden soll. Diese solle auf 450-Euro-Basis angestellt werden. „Eine passende Bewerberin hat sich bereits vorgestellt, die zum 1. Januar 2019 ihre Arbeit aufnehmen könnte“, schreibt die Bürgerstiftung in ihrem Antrag. Mit der derzeitigen „Manpower“ seien die vielen Projekte in Zukunft nicht mehr umzusetzen. Zumal der ohnehin schon kleine Vorstand, der aktuell aus dem Vorsitzenden Rolf Wiesner, dessen Frau Liane sowie Enno Neumann und Gerhard Bethmann besteht, sich im kommenden Jahr noch verkleinern wird. Neumann wird nämlich zum Ende des Jahres aus dem Vorstand ausscheiden. „Es ist einfach zu viel Arbeit und er hat noch andere Projekte, denen er sich widmen möchte“, begründete Wiesner auf Nachfrage den Schritt. Und auch der Vorsitzende selbst werde aus persönlichen Gründen zukünftig etwas kürzer treten.

Novum in Achim

Unter diesen Voraussetzungen sei es jedoch nicht mehr möglich, die Arbeit wie bisher fortzuführen. „Der jetzige Vorstand sieht sich nicht imstande, die Projekte und Aktionen, die das Leben unserer Stadt maßgeblich bereichern, in vollem Umfang ohne eine Unterstützung im Büro weiterhin durchzuführen“, teilt die Bürgerstiftung der Verwaltung mit. Neben eigenen Projekten unterstützt die Bürgerstiftung beispielsweise auch die DLRG oder den Kunstverein in Achim. „Es steht außer Frage, dass die Bürgerstiftung ein Aushängeschild des ehrenamtlichen Engagements in Achim ist“, machte der Erste Stadtrat Bernd Kettenburg deutlich. „Es ist allerdings das erste Mal, dass eine Stiftung einen städtischen Zuschuss beantragt.“ Indem man von Seiten der Stadt Geld für die Bürgerstiftung zur Verfügung stelle, überführe man auch einen Teil des Stiftungszwecks in eine öffentliche Aufgabe. „Das ist nicht üblich“, merkte Kettenburg an.

Keine Entscheidung

Auch Silke Thomas (Grüne) zeigte sich skeptisch. „Ich sehe das als sehr problematisch an, weil es viele Nachahmer geben könnte.“ Sie regte stattdessen an, einen Teil der Spenden für die Bürgerstiftung ähnlich wie bei anderen Stiftungen üblich für die Administration zu nutzen. Eine Entscheidung über eine Gewährung oder Ablehnung des Zuschusses wollte der Sozialausschuss allerdings – insbesondere mit Blick auf notwendige Einsparungen bei den freiwilligen Ausgaben im Haushalt (siehe Artikel unten) – nicht treffen und verwies die Entscheidung in den Finanzausschuss.

„In Achim gibt es keine vergleichbare Stiftung von Bürgern“, sagte Wiesner. „Ich weiß daher auch nicht, wo eine befürchtete Antragsflut von Nachahmern herkommen sollte.“ Sollte der Finanzausschuss sich gegen eine finanzielle Unterstützung entscheiden, kündigte Wiesner bereits an, dass das Angebot der Bürgerstiftung zukünftig reduziert werden müsse. Es sei intern noch keine Entscheidung darüber getroffen worden, welche Einschränkungen es geben werde, aber „es wird sicherlich ein erheblicher Anteil sein, der wegfallen würde“. Ein Teufelskreis, denn eine geringere Attraktivität der Stiftung generiere gleichzeitig auch weniger Spenden. „Die Spendenakquise kostet viel Zeit und Engagement“, sagte der Vorsitzende. Daher sei man immer wieder auf der Suche nach neuen Mitgliedern, doch das sei nicht einfach. Möglichst bald, so hofft es zumindest die Bürgerstiftung, werde man den Vorstand wieder mit vier Leuten besetzen.