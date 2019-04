Einen Platz in einem Pflegeheim im Landkreis Verden zu bekommen ist nicht selbstverständlich. Grund für diese Misere ist der Mangel an Pflegepersonal. Die Einrichtungen können daher kaum noch Menschen aufnehmen. (Björn Hake)

Von einer „dramatischen Personalsituation“ hatte Bernd Dannheisig, Fachdienstleiter Soziales beim Landkreis Verden, noch im April 2018 während der Sitzung des Kreis-Sozial- und Gesundheitsausschusses gesprochen (wir berichteten). Was er genau damit meinte, war die pflegerische Versorgung im Kreisgebiet. Nun kommt dieser Fachausschuss erneut zusammen. Und abermals ist der Personalmangel in den Pflegeeinrichtungen Thema. Eines geht aus der Mitteilungsvorlage, mit der sich die Kommunalpolitik am Dienstag, 30. April, ab 16 Uhr in der ALV Schul- und Ausbildungseinrichtung an der Hamburger Straße 56 in Verden beschäftigt, schon jetzt hervor: Die Probleme bestehen weiterhin.

So heißt es in der zu beratenden Vorlage, dass die Heimträger die Neuaufnahme von pflegebedürftigen Personen begrenzen, wenn sie mangels Pflegepersonal die Versorgung und Pflege nicht sicherstellen können. Dies geschehe häufig aufgrund eigener Erkenntnis und teilweise als Ergebnis von Beratungsgesprächen mit der Heimaufsicht des Landkreises Verden.

„Eine kurzfristige Verbesserung in der stationären Pflege ist nicht zu erwarten. Im Hinblick auf die im Kreisgebiet geplanten zusätzlichen stationären Angebote und die sich dadurch verschärfende Konkurrenzsituation am Personalmarkt wird es eine ständige Aufgabe der Heimaufsicht sein, darauf hinzuwirken, dass Personal in der erforderlichen Menge und Qualität vorgehalten wird“, erläutert die Kreisverwaltung. Und weiter heißt es: „In der ambulanten Pflege spiegeln sich die landesweit beklagten Versorgungsengpässe inzwischen auch spürbar im Landkreis Verden wider.“ Demnach würden sich Meldungen von Angehörigen häufen, dass ambulante Pflegedienste keine neuen Patienten mehr annehmen würden, insbesondere wenn damit lange Anfahrten zu den jeweiligen Einsatzorten verbunden seien.

Unverändert hoch sei außerdem die Nachfrage nach hauswirtschaftlichen Dienstleistungen. „Es fehlt aber weiterhin an Dienstleistern, die mit den Pflegekassen abrechnen können. Die dafür zugelassenen ambulanten Pflegedienste sehen im hauswirtschaftlichen Bereich nicht ihr Hauptbetätigungsfeld“, schreibt die Verwaltung. Insgesamt sei der Aufwand des Senioren- und Pflegestützpunktes für die Beratung im Einzelfall höher geworden, und das Finden passender Versorgungslösungen dauere länger.

Neu sind diese Erkenntnisse wahrlich nicht. Eine von Anfang bis Mitte April 2018 von der Kreisverwaltung durchgeführte Umfrage bei den Pflegeheimen hatte ergeben, dass fast 50 Pflegefachkräfte in den Heimen und ambulanten Diensten gesucht werden. Diese bereits vorhanden Daten sollen laut Kreisverwaltung im Laufe des Jahres durch Abfragen bei den Pflegeeinrichtungen aktualisiert und dem Fachausschuss zur Beratung vorgelegt gegeben werden.

Stand 2018 teilte sich die Versorgung im Kreisgebiet folgendermaßen auf. Laut Kreisverwaltung werde der größte Teil der Pflegebedürftigen im Landkreis ausschließlich von Angehörigen versorgt. Fünf nach Landesrecht anerkannte Dienstleister bieten Angebote zur Unterstützung im Alltag (Betreuung und Hauswirtschaft) an. 17 ambulante Kranken- und Pflegedienste mit folgenden Trägern versorgen etwa 1000 Pflegebedürftige: drei Diakoniestationen mit sieben Anlaufstellen, eine kommunale Sozialstation (Samtgemeinde Thedinghausen), ein freigemeinnütziger Träger (AWO ambulant) und zwölf private Träger. Hinzu kommen noch acht Tagespflegeeinrichtungen mit 108 zugelassenen Plätzen, eine eigenständige Kurzzeitpflegeeinrichtung mit zwölf Plätzen und 30 Pflegeheime mit 1894 zugelassenen Plätzen, wovon am 1. August 2017 insgesamt 1682 Plätze belegt waren, dies entspricht einer Auslastungsquote von 88,8 Prozent.

Diese Quote vermittele zwar den Eindruck, dass noch freie Plätze in den Heimen zur Verfügung stünden. „Dies ist tatsächlich aber nicht so“, hieß es in der 2018 vorgelegten Mitteilungsvorlage der Kreisverwaltung. Die Zahl der zugelassenen Heimplätze weiche von den verfügbaren Plätzen ab, da einige Heime aus unternehmerischen Gründen nicht voll belegen. Unter anderem dann, wenn nicht ausreichend Personal vorhanden ist, um die Pflegebedürftigen bei voller Belegung versorgen zu können.