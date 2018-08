Symbolbild (Björn Hake)

Achim. Ein auf einer Wiese an der Roedenbeckstraße stehendes Pferd erlitt in der Nacht zu Montag auf bisher noch unbekannte Weise Schnittverletzungen am Körper, die tiermedizinisch versorgt und genäht werden mussten. Weil nicht auszuschließen ist, dass ein unbekannter Täter dem Tier die Verletzungen zugefügt hat, hat die Polizei Achim die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 zu melden.