Das Pferdekrematorium in Blender ist das zweite seiner Art in Deutschland. Nur in Schwäbisch Hall steht noch eines. (Björn Hake)

Nun ist es fast geschafft. Das Pferdekrematorium in Blender steht, die Aufnahme des Betriebs ist nicht mehr fern. "Wir sind zeitlich fast im Plan. Der Aufbau der Ofenanlage und Filteranlage verlief schneller als gedacht und ist in den letzten Zügen. Beim Gebäude ist innen auch alles im Zeitplan und nun hoffen wir auf gutes Wetter, damit es auch außen ohne Verzögerungen fertig werden kann", berichtet Sandra Lutz, Geschäftsführerin der Firma „dank & treu“ aus Schwäbisch Hall. "Die kommenden Wochen wird es nochmals auf Hochtouren laufen, aber das werden die fleißigen Handwerker, unsere Mitarbeiter und wir noch schaffen. Wir werden noch vor Weihnachten die Abnahme durch die Behörde haben und können dann mit dem Betrieb starten. Sicherlich wird es bis Januar dauern, bis einzelne Arbeiten am Gebäude ganz fertig gestellt sind."

Das Pferdekrematorium in Blender ist deutschlandweit das zweite überhaupt. Verantwortlich für diese Pläne zeichnet, wie berichtet, das Ehepaar Sandra und Jochen Lutz aus Schwäbisch Hall, wo es auch das erste Pferdekrematorium in Deutschland seit 2017 betreibt, mit dem Namen "dank & treu". Vor der Realisierung des Pferdekrematoriums am Standort im Gewerbegebiet Holtum-Marsch in Blender mussten allerdings einige Hürden aus dem Weg geräumt und auch Überzeugungsarbeit bei den Anwohnern geleistet werden.

Im November 2018 waren noch rund 100 Besucher zu einer ersten Infoveranstaltung ins Schützenhaus Holtum-Marsch gekommen. Die Stimmung war seinerzeit durchaus emotional. Im April dieses Jahres trafen die Verantwortlichen des Projektes und die Kritiker beim Erörterungstermin im Verdener Kreishaus aufeinander. Dort war von Gegenwind dann kaum noch etwas zu sehen oder zu hören. Zwar war von 29 Bürgerinnen und Bürgern eine Sammelaufwendung eingereicht worden, zu einem Scheitern des Projektes hat das aber nicht geführt.

Im Mai dieses Jahres folgte im Gewerbegebiet Holtum-Marsch der erste Spatenstich. Nun steht das Projekt kurz vor der Vollendung. Insgesamt investiert das Ehepaar rund 2,2 Millionen Euro in den Standort in Blender.

Die Wogen scheinen sich inzwischen auch geglättet zu haben. „Wir sind mittlerweile von vielen Anwohner angesprochen worden und haben nur noch positive Rückmeldungen bekommen. Viele Mails erreichen uns von Pferdebesitzern, die sich sehr freuen, dass es bald in ihrer Nahe eine Möglichkeit zur Kremierung der Pferde gibt“, berichtet Sandra Lutz.

Nachfrage jetzt schon groß

Eine große Sorge der Kritiker war im Vorfeld unter anderem die Rauchentwicklung durch die Verbrennung der toten Tiere und mögliche Schadstoffe in der Luft. Das Ehepaar Lutz hatte aber stets betont, dass im Betrieb modernste Filtertechnik eingesetzt werde und man sich an die rechtlichen Vorgaben halten würde. „Es gibt auch keine Geruchsbelästigung und Rauch ist auch nicht zu sehen.“ Das haben Sandra und Jochen Lutz stets betont.

Die Einäscherung eines Pferdes, je nach Größe, dauere vier bis acht Stunden. Das heißt, dass in Blender künftig maximal ein Pferd oder zwei kleine Ponys pro Tag eingeäschert werden. Die Nachfrage von Pferdebesitzern, die ihre toten Tiere nach Blender bringen wollen, ist laut Sandra Lutz schon jetzt hoch. „Es gibt bereits viele Anfragen. Leider hatten wir Pferde, die es nicht mehr bis zur Eröffnung geschafft haben. Die wurden dann in Schwäbisch Hall kremiert.“ Was die Menschen mit der Asche dann machen würden, sei ganz unterschiedlich. „Einige vergraben sie im Garten, andere stellen sie an einen Platz, wo das Tier sonst oft war. Das kann dann jeder selbst entscheiden“, erklärt die Geschäftsführerin.

Laut Sandra Lutz haben bereits drei Mitarbeiter ihre Arbeit in Blender aufgenommen. „Abwechselnd kommen sie nach Schwäbisch Hall zur Einarbeitung. Wir haben sehr nette Menschen gefunden. Jetzt müssen wir nur noch zusammenwachsen als gutes Team. Ein weiterer Mitarbeiter wird ab Januar dazu stoßen.“