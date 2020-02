In der Gemeinde Blender hat das erst zweite Pferdekrematorium in Deutschland seinen Betrieb aufgenommen. (Björn Hake)

Mit einem kräftigen „Moin“ begrüßte Sandra Lutz am Freitagvormittag die zahlreichen Gäste, die zur Einweihungsfeier des Pferdekrematoriums nach Blender gekommen waren. An sich nichts Ungewöhnliches. In diesem Fall aber doch, denn Sandra Lutz kommt aus Schwäbisch-Hall in Baden-Württemberg und dort sagt man, wie sie den Gästen verriet, „Grüß Gott“. „Mittlerweile haben wir gelernt, dass man hier im Norden zu jeder Tageszeit ,Moin' sagen darf. Daran werden wir uns natürlich halten“, sagte sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Zur Eröffnungsfeier des Pferdekrematoriums war die ganze Familie da: Das Geschäftsführer- Ehepaar Jochen und Sandra Lutz mit den Söhnen Jannick, Michael und Patrick. (Björn Hake)

Solch ein Pferdekrematorium gab es deutschlandweit bisher nur einmal, in Schwäbisch Hall. Dort hat das Ehepaar Sandra und Jochen Lutz von der Firma „dank & treu“ 2017 die erste Einrichtung dieser Art in Deutschland gebaut. Mit der Ansiedlung im Gewerbegebiet in Holtum-Marsch haben sie sich nun einen zweiten Standort aufgebaut. Der Grund dafür ist die hohe Nachfrage von Pferdebesitzern aus Norddeutschland, die ihre toten Tiere kremieren lassen wollen. „Wir waren oft in Niedersachsen, um tote Pferde abzuholen und nach Schwäbisch-Hall zu bringen“, sagte Geschäftsführerin Sandra Lutz. "Da wir nun einen Standort in Norddeutschland haben, brauchen wir diese weiten Wege nicht mehr auf uns nehmen – und die Pferdebesitzer auch nicht."

Erste Tiere bereits kremiert

Das modern aussehende Gebäude wurde schnell hochgezogen. Baubeginn war im Mai 2019. Anfang Dezember stand das Bauwerk bereits, alles war weitestgehend fertig. Mitte Dezember wurde bereits das erste Pferd kremiert. An diesem Tag auch vor Ort waren die beteiligten Behörden, die alles ganz genau kontrollierten. Kurze Zeit später wurde die Aufnahme des Betriebs genehmigt. „Wir haben seitdem schon ordentlich zu tun“, verrät Jochen Lutz, ohne dabei genau Zahlen nennen zu wollen. „Es zeigt sich aber jetzt schon, dass der Bedarf da ist.“

Blenders Bürgermeister Andreas Meyer zeigte sich am Freitag hochzufrieden mit der Ansiedlung des Familienunternehmens. „Wir sind sehr stolz, dass sie jetzt hier sind“, sagte er im Namen der Gemeinde. Wobei er auch nicht verschwieg, dass es zu Beginn der Planungen massiven Gegenwind von Seiten der Anwohner gab. „Sie sind aber immer offen mit ihren Planungen umgegangen, und das war auch gut so“, sagte Meyer in Richtung der Familie Lutz. Eine große Sorge der Kritiker war im Vorfeld unter anderem die Rauchentwicklung durch die Verbrennung der Tiere und mögliche Schadstoffe, die in die Luft gelangen könnten. Das Ehepaar Lutz hatte aber stets betont, dass im Betrieb modernste Filtertechnik eingesetzt werde und man sich an die rechtlichen Vorgaben halten werde – was schließlich auch durch die kontrollierenden Behörden bestätigt wurde.

Kosten von mehr als zwei Millionen Euro

Insgesamt hat das Ehepaar rund 2,2 Millionen Euro in den Standort im Gewerbegebiet in Holtum-Marsch investiert. Vier Mitarbeiter sind in dem Krematorium in Blender beschäftigt – zwei davon kommen sogar aus der Gemeinde. „Was uns natürlich besonders freut“, sagte Andreas Meyer.

Die Einäscherung eines Pferdes, je nach Größe, dauert vier bis acht Stunden. Das heißt, dass am Standort in Blender künftig maximal ein Pferd oder zwei kleine Ponys pro Tag eingeäschert werden können. Die Preise errechnen sich laut Jochen Lutz nach dem Gewicht. So würden die Kosten bei 1500 Euro bis 3000 Euro pro Tier liegen.

Möglich wurde die Kremierung von Pferden durch eine Gesetzesänderung, wie Sandra Lutz erläuterte. „Bis 2017 war das in Deutschland nicht zulässig. Der gängige Weg nach dem Tod eines Pferdes war die Tierkörperbeseitigung.“ Pferdebesitzer hätten daher in die Schweiz oder die Niederlande fahren müssen, um ihre Tiere einäschern zu ­lassen. Die Asche können die Besitzer im Anschluss mit nach Hause nehmen. „Einige vergraben sie im Garten, andere stellen sie an einen Platz, wo das Tier sonst oft war – das kann dann jeder selbst für sich entscheiden.“