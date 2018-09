Noch keine 30 Jahre alt, aber schon vielfach für sein musikalisches Talent ausgezeichnet: der Pianist Fabian Müller. (FR)

Langwedel-Etelsen. Da ist dem künstlerischen Leiter der Sommerkonzerte Klassik im Schloss, Johannes Mnich, ein echter Coup für den offiziellen Abschluss der diesjährigen Reihe gelungen. Am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. September, gibt mit Fabian Müller einer der bemerkenswertesten Pianisten seiner Generation drei Konzerte im Schloss. Mit noch nicht einmal 30 Jahren hat sich Müller durch sein Debüt in der Carnegie Hall New York und Auftritten in ganz Europa als Solist, Kammermusiker und Musikvermittler längst einen Namen in der Szene gemacht.

„Für die Reihe ‚Klassik im Schloss‘ ist Fabian Müller ein echter Glücksfall“, kommentiert Mnich und ist froh und auch ein wenig stolz, dass das Ausnahmetalent in den Landkreis Verden kommt. "Direkt im Anschluss wird Müller Konzerte in Frankreich und keine zehn Tage später dann sein Debüt in der Elbphilharmonie geben", will Mnich herausstellen, dass es sich um ein besonderes Gastspiel handelt.

Bereits 2003 hatte Müller von sich reden gemacht, als er beim Internationalen Ferruccio-Busoni-Klavierwettbewerb in Bozen mit dem Internationalen Pressepreis, einem Sonderpreis für die beste Interpretation eines Werkes von Busoni sowie dem Sonderpreis für die Interpretation zeitgenössischer Klaviermusik ausgezeichnet wurde. Seither trat der Bonner unter anderem mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunkes, dem WDR-Sinfonieorchester Köln, dem HR-Sinfonieorchester und dem Beethoven-Orchester Bonn auf. Er gastierte ferner zum Beispiel beim Klavier-Festival Ruhr, Rheingau-Musik-Festival, Heidelberger Frühling sowie in Sälen wie dem Konzerthaus Berlin, dem Münchner Herkulessaal oder der Bremer Glocke.

Müller widmet sich zudem der Kammermusik, so ist er neben seiner musikalischen Tätigkeit am Klavier auch künstlerischer Leiter der von ihm initiierten Kammermusikreihe "Bonner Zwischentöne". Für großes Aufsehen sorgte Müller im vergangenen Jahr beim Internationalen ARD-Musikwettbewerb, bei dem er nicht nur den zweiten Preis in der Gesamtwertung belegte, sondern gleich vier Zusatzpreise erhielt.

Neben der regulären Konzerttätigkeit engagiert sich Müller nach eigenen Angaben auch im Bereich der Musikvermittlung sowie in der Kinder- und Jugendarbeit. Als Festival-Pianist beim Education-Projekt des Klavier-Festivals Ruhr arbeite er jedes Jahr mit mehr als 300 Kindern zusammen, die sich auf schöpferische Weise mit moderner Musik auseinandersetzen. Dieses Projekt wurde 2014 mit dem Junge-Ohren-Preis und 2016 mit einem Echo Klassik ausgezeichnet.

Am letzten Sommerkonzerte-Wochenende in Etelsen am 15. und 16. September spielt Müller Werke von Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms. Das Programm hat laut Mnich einige echte pianistische Leckerbissen zu bieten, darunter die berühmte, virtuose Klaviersonate op. 57 "Appassionata" von Beethoven und die Intermezzi op. 117 von Brahms, die, so Mnich, "zu den schönsten Klavierstücken überhaupt" gezählt werden können. Auch dieses Mal gibt der künstlerische Leiter eine Einführung zu den Stücken während der Konzerte. Wie üblich bei den Auftritten im Schloss Etelsen tritt der Künstler am Sonnabend und Sonntag ab 20 Uhr sowie am Sonntag ab 11 Uhr auf.

Karten für die Konzerte gibt es telefonisch unter der Rufnummer 0 42 31 / 8 49 09 (montags bis freitags von 13 bis 18 Uhr) oder per E-Mail an schlosskonzerte.etelsen@gmail.com. Tickets sind für 20 Euro (Kategorie 1), 16 Euro (Kategorie 2) oder acht Euro (Schüler) erhältlich. Damit enden die Sommerkonzerte, doch ein weiteres musikalisches Highlight im Schloss steht am 24. Oktober an: Zum Joseph-Joachim-Violinwettbewerb 2018 lädt die Stiftung Niedersachsen die Weltspitze junger Violinistinnen und Violinisten vom 11. bis zum 27. Oktober nach Hannover ein. Am 24. Oktober 2018 besuchen die Semifinalisten ausgewählte Orte in ganz Niedersachsen – in diesem Jahr gehört auch Etelsen dazu.