Auch die Piloten einer mit 215 Passagieren besetzten Germania-Maschine wurden geblendet. (Uwe Zucchi / dpa)

Unbekannte Täter haben im Bereich Achim in den vergangenen Tagen gleich drei Flugbesatzungen mit grünen Laserpointern geblendet. Bereits am 12. Oktober wurden zunächst gegen 19.57 Uhr ein Fluglehrer und sein Flugschüler geblendet, die mit einer Cessna auf dem Weg nach Hannover waren. Am selben Tag traf gegen 23.15 Uhr ein Laserstrahl das Cockpit einer mit 215 Fluggästen besetzten Germania-Maschine, die auf dem Weg nach Bremen war und dort auch sicher landete.

Am Dienstagabend dann schlugen die Täter erneut zu. In Höhe der Autobahnabfahrt Achim-Nord bei den Sportplätzen blendeten sie gegen 19.40 Uhr die Piloten einer Eurowings-Maschine gleich zweimal hintereinander. Das Flugzeug mit 126 Passagieren an Bord war auf dem Weg nach Bremen und konnte dort ebenfalls sicher landen.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizei überstanden alle Piloten die Laserattacken unverletzt. Gesundheitsschäden seien dennoch nicht auszuschließen, erklärte ein Sprecher der Bundespolizei: "Grüne Laserstrahlen gelten als besonders gefährlich, nicht nur wegen der vorübergehenden Blendung: Bereits nach 0,2 Sekunden können irreparable Netzhautschäden und Erblindungen verursacht werden."

Die Bundespolizei und Polizei Achim ermitteln wegen gefährlicher Eingriffe in den Luftverkehr. Hinweise nimmt die Polizei Achim unter 04202/9660 entgegen. (sei)