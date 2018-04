Achim. Aufhören? Weitermachen? Und falls ja, wie bisher? Diese Fragen müssen sich nun die Achimer Ratsfraktionen stellen, um anhand der Antworten zu entscheiden, ob die Online-Plattform „achim dialog“ nach der zweijährigen Testphase weiter Bestand haben soll oder nicht. Die Pilotphase endet am 30. April, die Stadtverwaltung hat vorsorglich bereits den Vertrag mit dem Dienstleister gekündigt. „Er kann aber zu den bestehenden Konditionen fortgeführt werden“, lässt sie die Fraktionen in einer Beschlussvorlage für den Finanzausschuss wissen, der am Montag, 19. Februar, ab 17 Uhr öffentlich tagt. Das Gremium soll eine Empfehlung darüber aussprechen, ob die Bürgerbeteiligungsplattform für 7300 Euro pro Haushaltsjahr am Leben erhalten werden soll – das letzte Wort hat der Rat am 8. März.

Das Grundprinzip von „achim dialog“ ist durchaus bürgernah: Achimer können sich registrieren lassen und Anträge stellen. Finden sie genügend Fürsprecher und wird positiv über den Antrag abgestimmt, landet er automatisch in einem Fachausschuss des Rates. Das heißt, die Ratsleute müssen sich mit dem Bürgerwunsch auseinandersetzen und darüber entscheiden, ob er Realität wird. Genau dort liegt das Problem, das seitens der Fraktionen in den jüngsten Ausschusssitzungen immer wieder angesprochen wurde: Die Beteiligung an den Online-Abstimmungen ist sehr überschaubar. „Wir können das nicht beschließen, wenn nur eine Handvoll Leute das möchte“ ist so eine Aussage, die mehr als ein Mal in öffentlicher Sitzung gefallen ist. Die Ratsleute tun sich schwer, auf Grundlage von meistens fünf bis acht Pro-Stimmen, Geld bereitzustellen oder Aufträge an die Verwaltung abzuleiten.

So gab es in den knapp zwei Jahren 19 Bürgerverfahren und sieben Verwaltungsverfahren, wobei die Stadtverwaltung sogenannte Initiativen mit abstrakten Titeln wie „Achim - Eine starke Lage“ gestartet hatte. Festzuhalten bleibt: Seit Mai 2016 hat es aus „achim dialog“ lediglich eine Haltestelle für den Bürgerbus an den Gieschen-Kreisel geschafft, alle anderen positiv abgestimmten Bürgeranträge wurden in den Fachausschüssen abgelehnt. Und doch steht zumindest die Stadtverwaltung auf dem Standpunkt, „diese zusätzliche Art der Bürgerbeteiligung“ fortzusetzen, weil „sie von den Achimerinnen und Achimern durchaus genutzt wird, um sich in das politische Geschehen und in die Belange der Stadt Achim einzubringen und mitzugestalten“.

Wo allerdings diese Gestaltungsfreiheit liegt, wenn mit Mehrheit beschlossene Wünsche wie eine Freilauffläche für Hunde, eine Konzertmuschel für öffentliche Auftritte, Geschwindigkeitsreduzierungen auf den Straßen, eine Stromtankstelle oder arbeitnehmer-nähere Öffnungszeiten des Feierabendmarkts nicht erfüllt werden (können), bleibt im Unklaren. Rund 160 angemeldete Nutzer von etwa 24 000 Wahlberechtigten, die die Plattform nutzen könnten, sind aus Sicht der Verwaltung „eine Zahl, die im Vergleich mit Besuchern bei öffentlichen Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse als verhältnismäßig hoch zu bewerten ist“.

Verwaltung drängt auf Fortsetzung

Daher möchte die Verwaltung, wenn die Politik ihr folgt, „zukünftig noch mehr Verwaltungsinitiativen in Abstimmung mit dem Rat einstellen, um ein Meinungsbild der Achimer zu bekommen“. Die Nutzerzahlen sollen auch gesteigert werden, indem sich herum spricht, „dass mit den Initiativen etwas angestoßen und bewegt werden kann“. Eine Aussage, die alle jetzigen Nutzer von „achim dialog“ wenig begeistern dürfte, da sie bis auf die erwähnte Haltestelle nichts anstoßen oder bewegen konnten, da entweder die Stadtverwaltung selbst und/oder die Ratsfraktionen nicht mitgespielt haben.

An dieser Stelle wird das bisherige Dilemma ersichtlich: Mit „achim dialog“ ist es sehr leicht, einen Bürgerwunsch zu formulieren und mit sehr wenigen Unterstützern auf die politische Agenda zu bringen, zur Umsetzung kommt es (bisher) aber fast nie. Ohne „achim dialog“ müssten Achimer Bürger, wenn sich nicht eine Fraktion ihres Wunsches annimmt und einen Antrag stellt, nach dem niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz nämlich offiziell beantragen, dass die Politik bestimmte Angelegenheiten berät (Einwohnerantrag).

Dafür müssten sie eine Menge Vorarbeit leisten: Sie müssen selbst Vorschläge machen, wie die Kosten für die Umsetzung ihres Antrags zu decken sind und – was die größere Hürde ist – sie müssten in Achim (31 000 Einwohner) rund 1200 Unterschriften sammeln, damit sich der Rat mit ihrem Wunschthema befassen muss.