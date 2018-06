Mikal Zeug bei seiner Lieblingsbeschäftigung der vergangenen zwei Wochen: Aus Europaletten haben die Jugendlichen beim Campus Open Air eine Theke und eine Lounge zusammengebaut. (Björn Hake)

Achim. Die Sonne scheint über dem Sportplatz hinter der Achimer Realschule, Musik schallt aus großen Boxen und einige Kinder stehen an der offenen Küche, um sich mit Essen und Getränken einzudecken. Es waren also optimale Bedingungen für den letzten Tag des Projekts „Campus Open Air Achim“. Seit dem 11. Juni konnten sich Jugendliche ab der siebten Klasse an diesem Projekt beteiligen, dessen Ziel es war, Jugendarbeit und Schulzeit miteinander zu verbinden. Zu diesem Zweck konnten sich die Kinder und Jugendlichen mit verschiedensten Workshops beschäftigen. Diese reichten vom Kochen bis zum Hip-Hop-Workshop. Am Dienstag war nun der letzte Projekttag und auch da gab es für alle noch einmal ein vielfältiges Angebot. So konnten die Schüler beim Repair-Café etwa einen eigenen Schwedenstuhl bauen, beim Suchtpräventionsstand einen alkoholfreien Cocktail genießen oder einfach im „SoFa-Basislager“ entspannen.

Die Organisatoren zeigten sich am zufrieden mit der Resonanz der vergangenen Tage. Das anvisierte Ziel habe man erreicht. „Wir haben häufig gehört, dass die Aktion gut bei den Jugendlichen ankam", sagte Gesa Kaemena von der Stadt Achim. Der Wunsch, jungen Menschen zu zeigen, wie vielfältig Achim sein kann, sei erfüllt worden. Besonders die Zusammenarbeit mit den Jugendlichen aber auch den ehrenamtlichen Helfern habe gut funktioniert. „Teamwork war ein hohes Gut“, bestätigte auch Jan-Henning Göttsche, einer der Hauptorganisatoren und Mitglied bei SoFa. Die Erschließung neuer Kontakte sei ein großer Erfolg gewesen, zu Jugendlichen wie auch zu den freiwilligen Helfern. Die Beteiligten hoffen, dort in Zukunft weiter anknüpfen zu können.

Die erfolgreichsten Projekte seien in den zwei Wochen immer die gewesen, bei denen die Kinder und Jugendlichen sich aktiv selbst beteiligen konnten. Dazu zählten vor allem sportliche Aktivitäten wie der menschliche Tischkicker, aber auch Workshops, in denen Zusammenarbeit gefragt war, wie beispielsweise das Kochen. Das persönliche Highlight für Göttsche waren jedoch die Europaletten, die die Jugendlichen zu einer Art Theke mit Lounge zusammengebaut hatten. "Dort haben wir viel Zeit reingesteckt, um die Arbeit zu perfektionieren. Und gerade hier hat sich die gute Zusammenarbeit des Teams gezeigt." Einer, der dabei besonders aktiv war, ist der Schüler Mikal Zeug. Noch am letzten Tag steckte er viel Energie in das Restaurieren der Paletten. „Wenige haben den Mut, das mitzumachen“, lobte Mikal die Helfer und Organisatoren des Campus Open Air.

Auch die eigentliche Zielgruppe des Projektes fühlte sich sichtlich wohl auf dem Zeltplatz. „Es macht einfach Spaß“, war die häufig knappe Antwort der Kinder und Jugendlichen auf die Frage, warum sie das Angebot nutzen. Der zwölfjährige Sören etwa kam sogar zwei Wochen lang jeden Tag zum Zeltplatz hinter der Realschule, entweder allein oder mit seinen Freunden. Wenn es nach ihm geht, dürfte es ruhig mehr solcher Aktionen geben, sagte er.

Am Ende waren sich aber alle Organisatoren einig, dass man zwar traurig sei über das Ende des Projektes, aber auch froh, in den etwas ruhigeren Alltag zurückzukehren. Wie die Zukunft für das Campus Open Air aussieht, steht derweil noch nicht fest. Der nächste Schritt sei nun, Jugendarbeit weiter an den Schulen zu etablieren. Ziel sei es, die gezeigten Projekte auch auf lange Sicht anbieten zu können. Ob es jedoch noch einmal zu einer so großen Aktion wie dem Campus Open Air kommt, ist noch ungewiss.