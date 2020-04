Stadtteilpolitik und Bürgerinitiative „Keine Windräder am Bultensee“ befürchten, dass das neue Windrad unter anderem Erholungssuchende und Anwohner stören könnte. (PETRA STUBBE)

Mit einer eigens eingerichteten Internetpräsenz informiert das Bremer Unternehmen Energiekontor über die Änderungen am geplanten Windrad am Bultensee in Osterholz. Damit probiert sich der Bremer Pionier in erneuerbaren Energien in einer offeneren Kommunikation als bisher. Die Gegner des Windrads berufen sich in ihrer Argumentation gegen das Windrad unter anderem auf den Tier- und Landschaftsschutz. Besonders Zugvögel, aber auch Fledermäuse, seien durch das Windrad gefährdet. Zudem befände sich die Anlage in einem Überschwemmungsgebiet.

Ein weiteres Argument: Das Windrad sei zu nah an Wohngebäuden geplant. Tatsächlich sind es nur ein paar hundert Meter zu den ersten Wohnblöcken in Tenever und Häusern in Oyten. Die Bürgerinitiative „Keine Windräder am Bultensee“ befürchtet außerdem gesundheitliche Auswirkungen durch sogenannten Infraschall – nicht hörbaren, tieffrequenten Schall. Ein unmittelbarer Bezug zu Windrädern und gesundheitlichen Beschwerden ist noch nicht bewiesen.

Die Einrichtung der Website fällt zeitlich eng mit der Abgabe des nötigen Änderungsantrags bei den zuständigen Bremer Behörden zusammen. Dieser war nach der Pleite des Anlagenherstellers Senvion im vergangenen Jahr nötig geworden, denn Energiekontor hatte mit einer solchen Anlage geplant und sie auch genehmigt bekommen.

Zu den nun geplanten Änderungen sagt Werner Martin von der Bürgerinitiative: „Ich sehe es so, dass es ein gänzlich neues Windrad ist, denn nun geht man in die wasserführenden Schichten.“ Käme die Stadt zu derselben Einschätzung, müsste das Unternehmen womöglich einen gänzlich neuen Genehmigungsantrag stellen und nicht nur einen einfachen Änderungsantrag. Eine neue Genehmigung aber würde viele neue Gutachten und damit Zeit und Kosten für das Unternehmen bedeuten.

„Wir haben den Änderungsantrag am 31. März eingereicht“, sagt Markus Straeten, Projektleiter bei Energiekontor. Geplant sei nun, eine Anlage des Unternehmens Nordex aus Rostock zu errichten. „Von den Maßen ist das eine sehr ähnliche Anlage und passt sehr gut zum Standort“, meint Straeten dazu. Ein Vorteil aus Sicht des Unternehmens: „Sie ist etwas leiser, was für alle gut ist.“ Gemeint ist einerseits, dass die Lärmbelastung geringer ist, andererseits kann das Unternehmen auf kürzere Abschalt- beziehungsweise Drosselungszeiten hoffen – das würde die Anlage unter Umständen etwas wirtschaftlicher machen.

Über die Bereitschaft des Unternehmens, die Öffentlichkeit umfassend über die Änderungen zu informieren, sagt Straeten: „Grundsätzlich haben wir überlegt, das ganze Verfahren öffentlich zu machen.“ Unternehmen können bei kleineren Verfahren nach dem Bundesimmissionsgesetz selbst entscheiden, ob sie die Öffentlichkeit beteiligen, zum Beispiel in Form von Informationsveranstaltungen.

Aktuell sei so etwas aber wegen der Corona-Epidemie sehr schwer bis unmöglich zu organisieren, erklärte Straeten. „Deswegen haben wir uns mit den Bremer Behörden darauf geeinigt, dass wir alle Unterlagen im Internet öffentlich machen.“ Dies soll über die Internetseite www.energiekontor.de/weabultensee geschehen, die das Unternehmen am Mittwoch freischaltete.

Damit geht es einen eher neuen Weg. Denn bis die Bürgerinitiative „Kein Windrad am Bultensee“ öffentlichkeitswirksam gegen das Vorhaben protestiert hatte, hatte sich das Unternehmen mit Informationen eher bedeckt gehalten und erst danach schrittweise für mehr Transparenz gesorgt.

Die wesentlichen Änderungen, die der Bau der Nordex-Anlage mit sich bringt: Das Windrad wird mit 178,5 Metern zweieinhalb Meter höher ausfallen, aber auch etwas leiser sein. Am Boden sind die größten Änderungen zu erwarten. Das Fundament wird größer und tiefer im Erdreich liegen. Deswegen werde auch eine Grundwasserabsenkung nötig, so Straeten.

Dies wäre bei der Senvion-Anlage nicht der Fall gewesen, dessen Fundamentteile bereits im vergangenen Jahr abgebaut und abtransportiert wurden. Leistungsmäßig beziffert Straeten die erwartete Strommenge auf etwa 8,5 Millionen Kilowattstunden. „Das entspricht ungefähr einer Energieversorgung von 2100 bis 2500 Vierpersonenhaushalten mit erneuerbarer Energie.“

Neben der Bürgerinitiative hatte sich auch der zuständige Beirat Osterholz in der Vergangenheit gegen das Windrad ausgesprochen. Wirklichen Einfluss konnte der Beirat auf das Genehmigungsverfahren nicht mehr nehmen. Auf besondere Kritik stieß das Vorgehen seitens der Behörden bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans (FNP). Im FNP werden unter anderem Flächen für Windkraft ausgewiesen.

In einem ersten Entwurf war das Windrad weiter nördlich im Stadtteil Oberneuland vorgesehen, wanderte dann allerdings in den Stadtteil Osterholz – unbemerkt von der Stadtteilpolitik, die mangelnde Transparenz beklagte, als die Baupläne für das Windrad bekannt wurden.

Für Energiekontor drängt die Zeit. Denn es hatte für den Standort am Bultensee von der Bundesnetzagentur den Zuschlag erhalten. Seit einer Änderung des Energie-Einspeisegesetzes werden in Auktionen Zuschläge für den Ausbau von Windkraftanlagen vergeben.

Die Bedingung: Innerhalb einer bestimmten Frist muss die Anlage stehen, ansonsten muss erneut geboten werden. Straeten hofft deswegen auf das Kohle-Ausstiegsgesetz. „Zwischendurch stand dort drin, dass sich bei einer Insolvenz des Anlagenherstellers die Frist verlängern kann.“ Noch sei dieser Passus aber nicht klar und stehe in der politischen Diskussion.

Für das Änderungsverfahren hofft Straeten, dass dies innerhalb der dafür vorgesehenen drei Monate geschieht. „Aber wir wissen nicht, wie arbeitsfähig die Bremer Behörden derzeit sind“, sagt er mit Blick auf die Corona-Epidemie. Er rechne allerdings eher mit einem Zeitraum von zwei bis sechs Monaten. Wenn alles gut laufe, könne das Windrad Ende 2021 oder Anfang 2022 stehen.

Weitere Informationen

Die Unterlagen zum Änderungsantrag sind auf www.energiekontor.de/weabultensee.html

abrufbar.