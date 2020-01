Das Unternehmen Belectric hat auf der ganzen Welt Solarkraftwerke errichtet – nun würde es gerne auch auf dem Gebiet der Gemeinde Oyten aktiv werden (Symbolbild). (Burgi/DPA)

Das Unternehmen Belectric möchte in diesem Jahr ein Solarkraftwerk in Oyten errichten. Das geht allerdings nur, wenn die Gemeinde mitspielt. Denn, um für dieses Vorhaben die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, müssten der Flächennutzungsplan angepasst und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Daher ist jetzt die Politik gefragt, wie sie den Solarkraftwerk-Plänen gegenüber steht. Nachdem das Thema Anfang Dezember noch einmal zurück in die Fraktionen gegeben wurde, soll in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung am Mittwoch, 15. Januar, eine Entscheidung getroffen werden. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Rathaussaal.

Konkret möchte Belectric im Norden des Gemeindegebiets rund zwei Kilometer östlich des Bahnhofs Sagehorn in Gleisnähe auf einen mindestens zehn Hektar großem Grundstück Solarmodule aufstellen. Diese Flächen befinden sich südlich der Bahn. Optional kann sich das Unternehmen vorstellen, auch nördlich der Gleise noch eine weitere etwa 1,5 Hektar große Fläche zusätzlich für Solaranlagen zu nutzen. Die Module erreichen an höchster Stelle eine Höhe von 1,44 Meter. Als Baubeginn wird der kommende Herbst angepeilt, nach etwa drei Monaten soll das gesamte Solarkraftwerk dann stehen.

9603 Megawattstunden jährlich

Wie Belectric angibt, würde sich der jährliche spezifische Stromertrag der Anlage auf 9603 Megawattstunden belaufen. Zur Orientierung: Ein Zwei-Personen-Haushalt verbraucht durchschnittlich etwa drei Megawattstunden im Jahr. Die CO2-Einsparung betrüge dank der Energiegewinnung von der Kraft der Sonne in etwa 3300 Tonnen jährlich. Der geplante Einspeisepunkt ins Netz liegt an der Schaphuser Dorfstraße nördlich Breitenmoor.

Die Abfrage für diesen Punkt sei mit Zustimmung des Eigentümers laut Belectric ebenso schon erfolgt, wie die Bestätigung einer möglichen Netzeinspeisung. Netzbetreiber ist im Übrigen die Stadtwerke Achim AG. Beletric hat geschildert, bereits abgeklärt zu haben, dass beim Grundstückseigentümer das Interesse vorhanden ist. Im Falle einer Realisierung wäre die Belectric GmbH Vorhaben- und Kostenträger. Die Gemeinde Oyten selbst wird also nicht in das Projekt investieren. Das bedeutet aber auch, dass sie keinen wirtschaftlichen Vorteil durch das Solarkraftwerk haben wird. Das hatte ein Mitarbeiter von Belectric vor einigen Wochen den Politikern erklärt.

Keine Kosten, kein Profit

Die Gemeinde könne somit kein Geld verdienen, durch die Unterstützung aber einen Beitrag zur Umsetzung von erneuerbaren Energien leisten. „Das Vorhaben wird positiv beurteilt“, teilt die Oytener Verwaltung mit. Folgt die Politik dieser Ansicht, so kann sie mit einem entsprechenden Beschluss die Mitarbeiter im Rathaus dazu veranlassen, die Einleitung der notwendigen Bauleitplanung vorzubereiten.

Das Unternehmen Belectric möchte betont haben, dass ihm der Schutz für Natur und Tiere bei ihren Projekten besonders am Herzen liegt. „Die Flächen unter den Solarkraftwerken bedürfen der Sorgfalt landschaftspflegerischer Tätigkeit mit dem Ziel, ein ökologisches Gleichgewicht zu erhalten“, heißt es etwa. Zudem erhöhen die Anlagen nachweislich die Bienenpopulation und damit die Erträge von Ölsaaten und Obst. „Einer landwirtschaftlichen Nutzung des Grünlands unter und neben den Solarmodulen steht nichts im Wege“, lässt Belectric verlauten. Die Zäune rund um das Solarkraftwerk sollen zudem nicht bis zum Boden reichen, sodass Kleintiere die Anlage problemlos durchqueren können.