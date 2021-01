Diese Plakate gegen Diskriminierung und für Toleranz sind derzeit im Landkreis Verden zu sehen. (FR)

Mit griffigen Aussagen und fantasievollen Designs hatten Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Verden bereits vor einiger Zeit Schilder gegen Rassismus und Diskriminierung entworfen. Im Herbst vergangenen Jahres wurden ihre Werke dann in den im Verdener Stadtgebiet verkehrenden Linienbussen von Allerbus zum Anschauen und Mitnehmen aufgehängt. Aktuell zeigen zehn Plakatwände in Verden, Achim, Langwedel und Oyten weithin sichtbar die Ideen der jungen Leute zur Stärkung von Demokratie und Toleranz.

Ziemlich genau vor einem Jahr hatten Schülerinnen und Schüler verschiedener Schulen auf einer kreisweiten Courage-Conference beschlossen, sich aktiv für Demokratie und gegen Rassismus zu engagieren. Die Idee: kleine Schilder mit starken Aussagen zum Aufhängen in Bussen und an Türklinken. Corona-bedingt erfolgte die Präsentation in den Bussen zunächst ohne Schülerbeteiligung. Deshalb hat die Wabe-Koordinierungs- und Fachstelle nach weiteren Präsentationsmöglichkeiten vor Ort gesucht. Jetzt ist daraus eine Plakat-Aktion mit großer Außenwirkung entstanden.

Überzeugt von der Weiterentwicklung der ursprünglichen Buspräsentation ist auch Rudi Klemm von Wabe: „Die Jugendlichen lernen hierbei etwas über ihre Selbstwirksamkeit kennen. Sie machen dabei die wichtige Erfahrung, dass ihre Idee von damals jetzt nachhaltig Wirkung entfaltet.“ Die rund 3,5 mal 2,5 Meter großen Plakatwände sollen laut Klemm ihren Beitrag dazu leisten. An fünf zentralen Orten in Verden und weiteren in Achim, Oyten und Langwedel werden sie weithin sichtbar die Zeichnungen und Statements der Schülerinnen und Schüler zum Thema Rassismus und Zivilcourage sowie Kontaktdaten von Ansprechpartnern zeigen.

Die Plakat-Aktion wird gefördert als begleitende Öffentlichkeitsarbeit der Partnerschaft für Demokratie des Weser-Aller-Bündnisses: Engagiert für Demokratie und Zivilcourage (Wabe) sowie vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Zuge des Bundesprogramms „Demokratie leben!“. Das Weser-Aller-Bündnis ist nach eigenen Angaben ein interkommunales Netzwerk der Landkreise und Städte Verden und Nienburg, um zivilgesellschaftliches Engagement gegen Rechtsextremismus in der Region zu stärken. Zur Arbeit gehört, Initiativen und Bündnisse für Demokratie und Zivilcourage zu stärken. Vereine und Verbände werden unterstützt, die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird gefördert.