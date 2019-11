Weitere Jacken kommen hinzu: Auch in der Kita Am Berg werden Kindergartengruppen zukünftig 25 Kinder beherbergen müssen. (Berens)

Es war nicht ganz einfach, aber die Gemeinde Oyten hat einen Weg gefunden, allen für dieses Kitajahr angemeldeten Mädchen und Jungen auch einen entsprechenden Platz anzubieten. Eigentlich stehen im Krippenbereich 210 Plätze zur Verfügung, Anmeldungen hatte es jedoch 228 gegeben. „Durch Verschiebungen der gewünschten Aufnahmetage und durch Gespräche mit einzelnen Eltern konnte zunächst erreicht werden, dass für alle Kinder, die bereits in 2019 einen Krippenplatz benötigten, ein Krippenplatz angeboten werden konnte“, heißt es von der Verwaltung. Somit müssen die zusätzlichen Plätze erst zum Jahreswechsel geschaffen werden.

Einige Krippenplätze werden ab Januar frei, in dem Kinder, die seit August das dritte Lebensjahr vollendet haben, vorzeitig in Kindergartengruppen des gleichen Hauses wechseln. Ermöglicht wurde dieses Vorgehen durch den Start der zweiten Kindergartengruppe in der Kita Oyter Mühle, wo noch einige Plätze frei gewesen sind. Doch diese zusätzlich geschaffenen Kapazitäten im Krippenbereich reichen noch nicht aus.

Für die Schaffung einer zusätzlichen Gruppe hat sich die katholische Kirche in Oyten als Träger bereit erklärt. Doch geeignete Räumlichkeiten zu finden, gestaltete sich aufgrund der Vorgaben für eine solche Einrichtung als äußerst schwierig. Laut Gemeinde „war es unmöglich, auf dem freien Immobilienmarkt ein geeignetes Objekt zu einem wirtschaftlich vertretbarem Preis zu finden“. Eine erneute vorübergehende Unterbringung im Gemeindehaus – wie es schon 2018 der Fall gewesen ist – war nicht möglich, weil die Räume inzwischen vom Verein Oyten hilft genutzt werden.

Kompromiss mit der Caritas

Glücklicherweise konnte mit der Caritas ein Kompromiss für eine zeitlich begrenzte Lösung gefunden werden. In den dortigen Räumen können acht bis zehn Krippenkinder betreut werden, jedoch auch nur bis 12 Uhr. Durch die räumliche Nähe vom katholischen Kindergarten können zum Beispiel die dortigen Schlafräume mitgenutzt werden. „Die Caritas hat jedoch ganz deutlich darauf hingewiesen, dass der Raum nur maximal bis zum Beginn der Sommer-Schließzeit zur Verfügung steht“, lässt die Verwaltung verlauten.

Somit ist die Gemeinde Oyten jetzt schon wieder gefragt, Lösungen für die Zeit danach zu entwickeln. Denn nach der aktuellen Bedarfsplanung werden für das Kitajahr 2020/2021 fünf bis sechs Plätze im Krippenbereich fehlen. Diese Zahl steigt den Prognosen zufolge in den Jahren danach immer weiter an. So wird – wenn sich die zur Verfügung stehenden Kapazitäten nicht verändern – für das Kitajahr 2022/2023 von 26 fehlenden Plätzen ausgegangen, zwei Jahre später gar von 38.

Eng wird es zumindest für das Kitajahr 2020/2021 auch im Kindergartenbereich. 498 Plätze stehen in der Gemeinde Oyten zur Verfügung, 500 Plätze müssen voraussichtlich zur Verfügung gestellt werden. Das Angebot reicht also knapp nicht aus, obwohl mit der maximalen Gruppenbelegung mit 25 Kindern gerechnet wird. Dabei hatte es sich die Gemeinde eigentlich zum Ziel gesetzt, die Kindergartengruppen in allen Einrichtungen zu verkleinern.

Doch bei einer angestrebten Belegung mit nur 20 Kindern pro Gruppe würden im nächsten Kitajahr ganze 86 Plätze fehlen. Mehr als vier neue Gruppen müssten also theoretisch eingerichtet werden. Illusorisch, weshalb die Verwaltung zu dem Schluss kommt: „Eine Reduzierung der Gruppengrößen, wie sie im aktuellen Kita-Jahr noch in der Kita Am Berg mit 20 bis 21 statt 25 Kindern vorgenommen werden konnte, wird nach dieser Prognose mit den bestehenden Kindergartengruppen in keinem Haus möglich sein.“



Die Kita-Bedarfsplanung der Gemeinde Oyten ist Thema im öffentlich tagenden Kita-Ausschuss am Dienstag, 19. November. Los geht es um 19.30 Uhr im Rathaussaal.