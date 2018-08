Aus der Luft bestens zu erkennen: Auf dem ehemaligen Scherf-Areal in der Innenstadt entstehen neue Wohnungen – eine Entscheidung des Eigentümers. Auch auf die Entwicklung anderer Schlüsselgrundstücke in der City hat die Stadt Achim keinen direkten Einfluss. (ERICH SCHWINGE)

Achim. Im Herbst nächsten Jahres sollen sie fertiggestellt sein, die 64 Wohnungen, die auf dem ehemaligen Scherf-Gelände direkt am innerstädtischen Kreisverkehr entstehen. Die beiden Kräne auf dem Baufeld sind bestens zu erkennen – es geht an dieser Stelle also voran in der City. Aber das Bauvorhaben von AVW ist ein privatwirtschaftliches und unterliegt bis auf die Baugenehmigung daher genauso wenig dem Einfluss der öffentlichen Hand wie nahezu alle anderen Grundstücke in der Achimer Innenstadt oder speziell in der Fußgängerzone. „Die Stadt ist nicht Eigentümer der Schlüsselgrundstücke“, unterstreicht daher Stadtplanerin Monika Nadrowska in einer Stellungnahme der Stadtverwaltung als Antwort auf eine Anfrage der Grünen. Wie berichtet, hatten sie um einen Sachstand zur Situation in der Innenstadt gebeten.

Und auch wenn die Stadt bei den Grundstücken und Immobilien außen vor ist und sich diese in unterschiedlichem Besitz befinden, hängt alles voneinander ab. Zwar ist laut Nadrowska „gegebenenfalls einmal zu diskutieren“, ob die Stadt nicht sogar Flächen selbst ankauft, um die städtebauliche Entwicklung voranzutreiben. Allerdings, schränkt die Stadtplanerin ein, „die Folgen wären natürlich ein deutlich höherer Einsatz von eigenen Finanzmitteln und Personal“. Fraglich, ob es angesichts der Haushaltslage und der anstehenden Investitionen dazu kommt.

Vorerst müssen die Verwaltung und der Stadtrat also mit einem Plan der Abhängigkeiten leben – und der sieht vor, dass die Kreissparkasse Verden ebenfalls auf dem früheren Scherf-Gelände neben die neuen AVW-Wohnungen ihre Geschäftsstelle baut. Mittlerweile hat das Geldinstitut den Bauantrag beim Landkreis Verden gestellt. Wenn dieser genehmigt ist und der Baubeginn feststeht, wird laut Nadrowska „zeitlich abschätzbar sein, wann die Bestandsgebäude in der Fußgängerzone für eine städtebauliche Entwicklung zur Verfügung stehen“.

Wenn also klar ist, ob und wann das bestehende Sparkassengebäude umgenutzt werden kann, dürften die Gespräche mit dem Eigentümer der benachbarten Marktpassage – die Kommanditgesellschaft (KG) Marktpassage Achim – Fahrt aufnehmen. Gespräche über eine mögliche Verbindung von Marktpassage und Sparkasse, die Bürgermeister Rainer Ditzfeld den Ratsfraktionen bereits vor anderthalb Jahren schmackhaft gemacht hat, hat es nämlich noch immer nicht gegeben. Das erklärten sowohl das Management der Marktpassage als auch Monika Nadrowska: „Über konkrete Erweiterungsmaßnahmen wurde mit der Stadtverwaltung noch nicht konkret gesprochen.“

Aber die Verwaltung wolle am Ball bleiben und eigentlich auch schon länger ein neues Beleuchtungskonzept sowie weitere Sitzgelegenheiten auf dem anliegenden Bibliotheksplatz realisiert haben. Aber auch dabei gilt: Die Umsetzung dieser und anderer Attraktivitätssteigerungen ist abhängig von den Entwicklungen bei der Sparkasse und der Marktpassage. „Ansonsten besteht die Gefahr, schon nach kurzer Zeit relativ neue Anlagen verändern oder sogar vollständig versetzen zu müssen“, betont Monika Nadrowska.

Ihr Team und sie begleiten derzeit die Nachnutzung und Bebauung des ehemaligen Raiffeisenmarktes in der Innenstadt sowie die Umgestaltung der kleinen Fläche vor der weißen Hauswand am Gieschenkreisel. Und auf dem Baumplatz werden demnächst mobile Pflanzgefäße sowie Sitzgelegenheiten aufgestellt.

Was die Achimer Geschäftswelt angeht, da wird es demnächst auch Veränderungen geben. Die Bäckerei Garde zieht, wie berichtet, mit einem Café ins Nientkewitzgebäude und wird ihre beiden Filialen in der Fußgängerzone, von der die kleinere laut Aushang derzeit nicht mehr täglich geöffnet ist, verlassen. Während der Laden Geschenk-Ideen nach angekündigter Schließung nun offenbar doch weiter macht, wird das Modegeschäft Gina Laura ab September durch die Mode-Kette Hold (Trendholder) ersetzt, die es unter anderem auch in Verden und Rotenburg gibt.



Die Anfrage der Grünen und die Antworten der Verwaltung werden auch Thema in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung am Dienstag, 28. August, ab 17 Uhr im Rathaus sein.