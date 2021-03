Läuft alles nach Plan, können Fahrradfahrer ab 2026 die Weser in Intschede und Daverden über eine separate Radwegbrücke überqueren (Symbolbild). (Björn Hake)

An das Bild haben sich die in Intschede und Daverden lebenden Menschen wohl schon gewöhnt: Seit Monaten wird an dem Abbruch und dem Neubau des Brückenzuges über das Weserwehr in Intschede gearbeitet (wir berichteten). Für Fahrradfahrer ist der Wechsel der Weserseite an dieser Stelle somit schon seit Monaten gesperrt, für motorisierten Verkehr sogar schon viel länger. Und eine weitere Baustelle könnte in absehbarer Zukunft hinzukommen, denn, wie berichtet, soll ja auch noch eine separate Radwegbrücke in unmittelbarer Nähe des Wehres gebaut werden.

Die Verdener Kreisverwaltung hat nun in einer Mitteilungsvorlage, die an diesem Mittwoch, 24. März, ab 17 Uhr im Kreistagssaal im Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs- und Bauausschuss diskutiert werden soll, aufgelistet, wie weit die Planungen fortgeschritten sind. Und es ist wohl schon absehbar, dass dies ein für die Verwaltung anspruchsvolles Projekt wird. So hat die Kreisverwaltung das Bauprojekt erneut im Februar dieses Jahres bei der Landesbehörde in Lüneburg zur Aufnahme in das Mehrjahresprogramm (MJP) des Landes Niedersachsen angemeldet (Finanzhilfen des Landes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse in den Gemeinden). „Seitens der Landesbehörde wurden ungewöhnlich hohe Anforderungen an die Antragstellung gestellt, wie sie ansonsten im weiteren Planungsverlauf vom Grundsatz her erst bei den Entwurfsplanungen im Rahmen der Planfeststellung zu erfüllen wären. Als Ergebnis aller Planungsansätze und Untersuchungen ist eine Variantenmatrix erstellt worden, aus der verschiedene Lösungen für die Linienführung und die Radwegbrücke hervorgehen.“

Baubeginn für 2024 geplant

„Zurzeit laufen Vorgespräche zum Grunderwerb mit den Grundeigentümern, Planungsgespräche mit der Wasserschifffahrtsverwaltung sowie interne Abstimmungsgespräche mit den technischen Fachdiensten im Hause“, schreibt die Kreisverwaltung in der Vorlage. Als nächsten Schritt wird der Landkreis die Ausschreibungen für die Planungsaufträge vorbereiten (Radwegplanung, Planung der Brücke, Tragwerksplanung). Die Ergebnisse werden den politischen Gremien des Landkreises zur Beratung vorgelegt, der Kreistag fasst dann schließlich den Beschluss.

Nachdem dann die Planungsergebnisse vorliegen, folgt das Planfeststellungsverfahren. Feststellungsbehörde hierfür ist der Landkreis selbst. „Nach jetzigen Stand sollen der Baubeginn im ersten Quartal 2024 und die Fertigstellung Ende 2026 erfolgen“, schreibt die Kreisverwaltung. Voraussetzung hierfür sei aber, dass das Land die Maßnahme in eines seiner jeweiligen Jahresbauprogramme aufnimmt.

Die Baukosten betragen nach derzeitigen Kostenschätzungen etwa 6,9 Millionen Euro, heißt es in der Vorlage. Hinzu kämen noch rund 800.000 Euro für Planungsleistungen. "Sofern das Land die Maßnahme in sein Förderprogramm aufnimmt, würden die Baukosten mit 60 Prozent gefördert." Der Landkreis prüft allerdings auch noch anderweitige Förderalternativen. Eine Aufnahme in das jüngst aufgestellte Sonderprogramm des Bundes "Stadt und Land" sei jedoch nicht möglich. Dieses gelte lediglich für Maßnahmen, die bis zum 31. Dezember 2023 abgeschlossen werden."