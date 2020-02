Das erste Gedicht hängt bereits an der Wand. Der Förderverein der Stadtbibliothek hofft, dass noch viele weitere folgen werden. (Björn Hake)

Einen ersten kleinen Testballon gab es bereits im vergangenen Jahr. Zum Welttag der Poesie am 21. März hatte die Stadtbibliothek zusammen mit ihrem Förderverein die Achimer dazu aufgerufen, gemeinsam ein Gedicht über ihre Stadt zu schreiben. Jeder, der Interesse hatte, konnte einen Vers an der Leinwand beisteuern, die in der Bibliothek aufgestellt worden war. Angelehnt an diese Idee startet der Förderverein in diesem Jahr nun mit einem neuen Projekt, bei dem die Achimer aufs Neue dazu animiert werden sollen, sich literarisch zu betätigen.

„Alle Achimer sind dazu aufgerufen, Gedichte oder Kurzgeschichten zu Papier zu bringen und diese dann in der Stadtbibliothek abzugeben“, erklärt Rüdiger Dürr, Vorsitzender des Fördervereins, das Konzept. Die Themen können von den Hobby-Autoren ganz frei gewählt werden. „Man kann beispielsweise über die Jahreszeiten schreiben oder natürlich auch über das eigene Befinden.“ Die Texte werden dann nach und nach in einem großen Bilderrahmen in der Stadtbibliothek aufgehängt. „Zum Start der Aktion hatten wir Anfang des Jahres schon einmal gezielt Achimer Autoren angeschrieben, die wir zum Beispiel auch schon bei unseren Kulturfesten mit im Boot hatten“, berichtet Dürr.

Aus ihren Reihen gab es auch bereits einige Rückmeldungen auf den Aufruf, sodass mittlerweile schon das erste Gedicht von Wolfgang Seekamp im Bilderrahmen hängen kann. Es beschäftigt sich mit dem Winter – genauer gesagt mit den ersten Neuschnee am Morgen. „Neben den bereits bekannten Achimer Autoren wollen wir mit der Aktion aber besonders die noch unbekannten Autoren unserer Stadt ansprechen“, sagt Rüdiger Dürr. „Alle Texte sind für uns interessant, egal ob sie lang oder kurz gehalten, ob sie humorvoll oder nachdenklich sind.“

Jeden Monat ein neues Gedicht

Ziel sei es, mit der Aktion einerseits die Literatur in Achim zu fördern, aber auch die Bibliothek und ihr vielfältiges Angebot noch mehr in den Fokus zu rücken. „Ich habe die Hoffnung, dass sich zumindest einige Achimer durch ein solches Projekt wieder mehr mit Literatur befassen“, erklärt der Vorsitzende. „Es wäre schön, wenn sich ein paar von ihnen durch einen solchen Aufruf ermuntert fühlen, selbst kreativ zu werden.“

Einen Schreibwettbewerb für Kinder habe die Stadtbibliothek bereits im vergangenen Jahr veranstaltet. „Sechs Kinder haben dabei Gedichte und Kurzgeschichten geschrieben – das war für uns ein voller Erfolg“, sagt Dürr. Und nun seien die Erwachsenen an der Reihe. „Ich bin überzeugt, dass es hier in Achim noch viele verborgene Talente gibt.“ Wie viele Texte es dann tatsächlich werden, davon lässt auch Dürr sich überraschen. „Es wäre schön, wenn wir so viele Texte zusammen kriegen, dass der Bilderrahmen das ganze Jahr 2020 über bestückt werden kann“, hofft Dürr. Aktuell sei geplant, jeden Monat ein neues Gedicht aufzuhängen.

„Wenn wir dann letztlich doch mehr Einsendungen haben – was natürlich sehr schön wäre – könnten wir aber beispielsweise auch schon alle zwei Wochen neue Texte veröffentlichen.“ Und Dürr könnte sich darüber hinaus noch viel mehr vorstellen. „Vielleicht kann man die eingereichten Texte dann auch sammeln und später als kleines Buch veröffentlichen.“ Bis es so weit ist, sind nun aber natürlich erst einmal die Achimer gefragt, im Jahr 2020 aktiv und kreativ zu werden und ihre Gedanken auf Papier zu bringen.