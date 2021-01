Das Gebäude an der Straße Zum Achimer Bahnhof 23 wird derzeit dem Erdboden gleichgemacht. Im Anschluss soll hier dann ein zweigeschossiger Neubau für eine Zahnarztpraxis entstehen. (FOCKE STRANGMANN)

Es sei ihm von Anfang an klar gewesen, dass die Substanz seines Neuerwerbs nicht zu retten sein würde, berichtet Ralf Düweling über den Kauf des Hauses „Zum Achimer Bahnhof 23“. Als durchgängig marode habe sich das Gebäude erwiesen, das aktuell der Abrissbirne zum Opfer fällt und zügig durch einen zweigeschossigen Praxisneubau ersetzt wird. Schon bald sind das Wohnhaus und die Werkstatt des letzten Achimer Schusters damit Geschichte. Gleich nach der Fertigstellung des Neubaus beginne die Arbeit in den hellen Räumen, freut sich der Zahnmediziner, der mit Kollegin Ulrike Jakob, neun Fachangestellten und einer Auszubildenden ein insgesamt zwölfköpfiges Team bildet.

Annegret Mirbach ist mittlerweile froh, die Verantwortung für den betagten Gebäudekomplex in jüngere Hände gelegt zu haben. Jahrzehntelang habe sie sich um das 1838 erbaute Haus ihrer Vorfahren gekümmert, den älteren Bruder Hans-Hinrich unterstützt, der lange Zeit allein im Obergeschoss lebte und im Hinterhaus eine Schusterwerkstatt betrieb. Zu ebener Erde indes hatte schon 87 Jahre zuvor Großvater Hans Bode ein Schuh- und Stiefellager eröffnet, das später als Salamander-Fachgeschäft fortgeführt wurde und sich bis 1974 großer Beliebtheit erfreute. Ein Fotostudio übernahm 1980, wenig später bezog Optiker Ingo Machens die Räume, eine Änderungsschneiderei folgte 2002. Das Thai-Spa, eine Massagepraxis, blieb dann bis zum Mai des vergangenen Jahres.

Ursprünglich habe das Areal zum Gieschen-Komplex gehört, und man sei mit der Familie verwandt gewesen, erzählt die mittlerweile 82-jährige Vorbesitzerin. Großeltern, Vater und Mutter sowie ihr Bruder und sie hätten lange Zeit gemeinsam in dem Haus gelebt und stets einen herzlichen Zusammenhalt gepflegt. Nach ihrer Heirat 1960 sei sie mit ihrem Mann aber in das neu erbaute Domizil an der Diekmannstraße gegangen, habe dort drei Kinder großgezogen, ihren Bruder Hans-Hinrich jedoch nie aus den Augen verloren. „Er gehörte immer ganz eng zu uns“, erklärt Annegret Mirbach. So sei sie immer zur Hilfe bereit gewesen, habe den bewusst Alleinlebenden jedoch seinen eigenen Weg gehen lassen. Zwischen spezieller Musik und besonderen Filmen sei er oft für sich, ihrer Meinung nach aber nicht einsam gewesen.

Seinen Lebensunterhalt habe ihr Bruder nicht allein durch die Reparatur von Schuhen bestreiten können, verweist die Seniorin auf dessen Hauptberuf als Fahrer bei der Achimer Simonsbrotfabrik. Am Wochenende und manchmal auch zu Feierabend habe er sich jedoch der erlernten Tätigkeit gewidmet und bis zu seiner schweren Erkrankung im Jahre 2017 gewissenhaft repariert und gepflegt, was ihm die Kunden an Schuhwerk und weiteren Lederutensilien gebracht hätten. In seiner freien Zeit zog er sich gerne in sein Heimkino zurück, das er mit hochwertigen Geräten und einer großen Leinwand bestückt hatte, erinnert sich Mirbach. Ein Musikzimmer, in dem er Hunderte von Schallplatten und wertvolle Geräte zum Abspielen seiner umfangreichen Sammlung vorhielt, ergänzte den privaten Bereich, der ihm stets sehr viel bedeutet habe. Am Ende des Jahres 2018 ist Hans-Hinrich Bode nach längerer Krankheit in einer Seniorenresidenz gestorben. Seine Schwester ist nun erleichtert, den zum Schluss belastenden Besitz fortan nicht mehr verwalten zu müssen.

Ralf Düweling hingegen ist froh, seinen Patienten in unmittelbarer Nachbarschaft zur bisherigen Wirkungsstätte bald einen barrierefreien Weg in die Praxis bieten zu können. Im Obergeschoss des Hauses werden Sozialräume für die Mitarbeiter, Büros und darüber hinaus auch ein nach neuesten Erkenntnissen konzipiertes Labor unter dem Spitzdach ihren Platz finden wird.