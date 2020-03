Nur die Stümpfe sind noch da: Insgesamt zwölf Bäume mussten für das Projekt "Neue Ortsmitte" in Oyten nun weichen. (Jonas Kako)

Insgesamt zwölf Bäume hat die Gemeinde Oyten in der vergangenen Woche im Bereich zwischen der Hauptstraße und der Jahnstraße fällen lassen, um dort den nötigen Platz für die Gestaltung der Neuen Ortsmitte zu schaffen, die dort entstehen soll. Da das Fällen von Bäumen aufgrund der Brut- und Nistzeit von Vögeln und Fledermäusen zwischen Anfang März und Ende September nicht zulässig ist, sah sich die Gemeinde zu diesem Schritt zum jetzigen Zeitpunkt gezwungen. Es sei nötig gewesen, „Fakten zu schaffen“, wie es Bürgermeisterin Sandra Röse nennt, um bei dem Vorhaben im Ortskern nicht weiter Zeit zu verlieren.

Kritik der Bürgerinitiative

Bei der Bürgerinitiative Neue Ortsmitte Oyten kamen diese Fällungen jedoch überhaupt nicht gut an. „Das Roden der Bäume ist erfolgt, bevor der Gemeinderat über die Pläne des Investors und den Bebauungsplan beraten, geschweige denn Beschlüsse gefasst hat. Das halten wir für sehr bedenklich“, heißt es von der Gruppe. Die Gemeinde habe im Eilverfahren Tatsachen geschaffen. Der Beschluss zur Baumfällung sei kurz zuvor im Verwaltungsausschuss hinter verschlossenen Türen gefällt worden. „Der gemäß Hauptsatzung der Gemeinde zuständige Ausschuss für Umwelt und Gemeindeentwicklung wurde nicht eingeschaltet und hat darüber nicht öffentlich beraten. Nach einschlägiger Rechtsprechung ist der Beschluss daher als rechtswidrig anzusehen“, lautet der Vorwurf der Bürgerinitiative. Dass die Gemeinde tatsächlich rechtswidrig gehandelt hat, glaubt Röse nicht, sagt aber: „Ich bin dabei, es nochmal prüfen zu lassen.“

Bei der letzten öffentlichen Vorstellung der Planung im November vergangenen Jahres war noch von acht zu fällenden Bäumen die Rede gewesen. 23 der insgesamt 31 in diesem Gebiet stehenden Bäume sollen erhalten bleiben, hieß es damals. Warum nun zwölf gefällt wurden, hat einen einfachen Grund. Manche der Bäume waren im damaligen Entwurf schlichtweg nicht verzeichnet gewesen. „Das war keine Absicht und wurde nachgeholt“, sagt Röse. Ohnehin sei sehr viel Zeit in dieses Thema investiert worden. „Wir haben jeden einzelnen Baum vermessen und begutachten lassen“, erzählt die Bürgermeisterin.

Und so können nun nicht 23 von 31, sondern 26 von 38 Bäume im besagten Gebiet stehen bleiben. Elf Bäume mussten für das Bauvorhaben gefällt werden, einer sei schadhaft gewesen und musste aufgrund der Verkehrssicherungspflicht weichen, erklärt Isa Zipperling von der Gemeindeverwaltung. Für sie wird es Ersatzpflanzungen geben. Durch eine Änderung der Anfangsplanung gibt es auch gute Nachrichten. „Zwei große ortsbildprägende Eichen können so erhalten bleiben“, sagt Zipperling. Mit Sicherheit ist dies auch ein Verdienst der Bürgerinitiative, die sich von Anfang an stark für den vorhandenen Baumbestand eingesetzt hat.

Start der Tiefbauarbeiten für Herbst geplant

Durch die Fällungen ist der Weg nun in jedem Fall frei für die Arbeiten in der Ortsmitte. Bis von diesen das nächste Mal wirklich etwas zu sehen sein wird, wird es jedoch noch einige Zeit dauern. Das Ziel ist es laut Röse, dass im Herbst mit den Tiefbauarbeiten begonnen werde. Die Kreuzung Hauptstraße/Stader Straße soll dann, wie berichtet, als erste größere Maßnahme neu gestaltet werden. Bis dahin wird sich mit der Neuen Ortsmitte vor allem hinter den Kulissen weiter fleißig beschäftigt. „Denn in diesem Jahr möchten wir einen großen Schritt machen“, gibt Röse die Marschrichtung vor.