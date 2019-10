Hatten einst die Ursprungsidee einer Fusion der Schützenvereine Mühlentor und Oyten und sind nun das Vorstandsduo der neuen Schießsportgemeinschaft: Vorsitzender Johann Bollmann (links) und sein Stellvertreter Gerhard Bischoff. (Björn Hake)

Seit dem 11. September sind die Schützenvereine Mühlentor und Oyten Geschichte. Dafür ist seit diesem Tag die Schießsportgemeinschaft (SSG) Mühlentor-Oyten offiziell als Verein eingetragen. Und das neue Vereinsleben hat nach der Verschmelzung auch schon Fahrt aufgenommen. Beim Erntefest in Schaphusen und Bockhorst halfen die Schützen des ehemaligen Oytener Vereins schon mit und auch das erste gemeinsame Preisschießen hat schon stattgefunden. Von einem „sanften Übergang“ spricht Johann Bollmann, mehr als 26 Jahre lang Vorsitzender der Mühlentorer Schützen und nun zumindest bis nächsten Februar auch Vorsitzender der SSG.

Wie berichtet, hatten er und Gerhard Bischoff als Vorsitzender der Oytener Schützen bereits vor dreieinhalb Jahren mit ersten Fusionsgesprächen begonnen. Ursächlich dafür waren die immer größeren Probleme, Vorstandsposten besetzt zu bekommen. In einem Sechser-Team – zudem bestehend aus Rainer Wagener und Martin Rinn (Mühlentor) sowie Erich Wieczorek und Andreas Duve (Oyten) – trafen sie sich in der Folgezeit regelmäßig und erarbeiteten die Verschmelzung Stück für Stück. „Wir haben dabei von vornherein mit offenen Karten gespielt“, betont Bischoff, dass die Mitglieder stets informiert waren. Dies sei auch ein Grund dafür gewesen, weshalb die Pläne von der großen Mehrheit in den Vereinen mitgetragen wurden.

Nun rund 340 Mitglieder

Grundsätzlich hätten die Vereine auch für sich noch zehn bis 15 Jahre so weiter machen können, ist Bollmann überzeugt. Aber den Schritt der Verschmelzung wollten sie lieber gehen, wenn sie es können und nicht, wenn sie es müssen. Mit rund 340 Mitgliedern hat die SSG nun in jedem Fall wieder eine gesunde Basis. „Wir sind jetzt der größte Verein im Kreisschützenverband Achim“, sagt Bollmann. Ganz neu ist das Zusammenspiel zwischen Oytener und Mühlentorer Schützen auch nicht. Auf sportlicher Ebene treten die Mitglieder schon im dritten Jahr in gemeinsamen Mannschaften an.

Vorerst werden die Veranstaltungen noch auf beide Schießsportstätten aufgeteilt. „Aber zwei Standorte können auf Dauer nicht das Ziel sein“, weiß Bischoff. Wann genau einer aufgegeben wird, ist bisher noch unklar, dass es jener in Oyten an der Jahnstraße sein wird, ist jedoch schon ausgemacht. Eine Vernunftsentscheidung. „Es fällt natürlich schwer, da hängt ja auch viel Herzblut dran“, sagt Bischoff, dass es schade sei, den Standort nach mehr als 60 Jahren aufzugeben. Aber eine Schießsportanlage mitten im Ort sei heutzutage aufgrund von Lärm- und Parkproblemen einfach nicht mehr üblich und wünschenswert. Hinzu kommt, dass die Mühlentorer Anlage erst vor wenigen Jahren modernisiert worden ist.

Kommers 2020 in Oyten

Solange es aber noch zwei Standorte gibt, sollen diese auch entsprechend genutzt werden. So auch für das erste gemeinsame Schützenfest im Juni 2020, für das die Planungen bereits laufen. So soll der Kommers in Oyten stattfinden, das Schützenfest dann in Mühlentor gefeiert werden. Bereits im Februar steht die erste Jahreshauptversammlung der Schießsportgemeinschaft auf dem Programm. Dann wird es auch um die Frage gehen, ob Bollmann Vorsitzender und Bischoff sein Stellvertreter bleibt. „Im Moment sieht es aber so aus, dass wir in der Konstellation weitermachen“, sagt Bollmann. Im neuen Verein ins zweite Vorstandsglied gerückt zu sein, sei für Bischoff auch kein Problem. „So kann ich mich eventuell wieder mehr in den Sport einbringen“, blickt er nach vorne.