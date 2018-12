Auch dank des neuen Gewerbeparks, wo sich Jahr für Jahr die Flächen füllen, kann sich die Gemeinde Oyten derzeit über stetig steigende Steuereinnahmen freuen. (Björn Hake)

So schnell kann sich das Blatt wenden: War im ersten Haushaltsentwurf für das kommende Jahr die Gemeinde Oyten noch davon ausgegangen, im ordentlichen Ergebnis keine Deckung zu erreichen, haben nun externe Effekte dazu geführt, dass Kämmerin Cordula Schröder im Finanzausschuss bei der ersten öffentlichen Präsentation des Zahlenwerkes deutlich bessere Prognosen verkünden konnte. Denn für das ordentliche Ergebnis erwartet sie für 2019 nun fast 400 000 Euro Überschuss. Das kalkulierte Gesamtergebnis wird unterm Strich nun mit rund 720 000 Euro veranschlagt – und somit um fast eine halbe Million Euro positiver als dies noch vor einem Monat der Fall gewesen ist. „Das ist ein ganz stolzer Betrag“, sagte Schröder und Axel Junge von der Verwaltung befand, dass Oyten „finanziell gut aufgestellt“ ist.

Die großen Veränderungen zwischen erster und zweiter Planung haben sich durch veränderte Zahlen beim Niedersächsischen Finanzausgleich ergeben. War die Gemeinde Oyten bisher davon ausgegangen, durch die immer weiter ansteigenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer zukünftig keine Schlüsselzuweisungen mehr zu erhalten und gar eine Finanzausgleichsumlage leisten zu müssen, wird dies zumindest 2019 noch nicht der Fall sein. Durch die Änderungen im Finanzausgleichsgesetz gibt es nun doch noch Schlüsselzuweisungen von fast 300 000 Euro und auch die Abgaben für die Kreisumlage fallen geringer aus. Insgesamt bedeuten diese Veränderungen fast 530 000 Euro mehr. „Und das Land kalkuliert relativ vorsichtig“, merkte Schröder an, dass sich dieser Betrag eher noch leicht zu Gunsten der Gemeinde verändern werde.

Fünf Millionen Euro für Investitionen

Der Schuldenstand in Oyten wird Ende des Jahres bei etwas über acht Millionen Euro liegen. „Ich gehe 2019 von keiner weiteren Neuverschuldung aus“, sagte Schröder. Vorsichtshalber sei aber ein Kredit über zwei Millionen Euro eingeplant, der jedoch sehr wahrscheinlich eben nicht gebraucht werde. Für Investitionen sind für 2019 fast fünf Millionen Euro kalkuliert. Eine weiterhin sehr hohe Summe, die unter anderem für Hochbaumaßnahmen an Schulen, Projekte aus dem „Stadtumbau West“ und für die Beschaffung eines Gerätewagens für die Feuerwehr Bassen verwendet werden soll.

Auf einem neuen Höchststand werden sich im kommenden Jahr wie zu erwarten die Personalkosten bewegen. Diese knacken erstmals die zehn Millionen-Euro-Marke und liegen mit etwa 10,3 Millionen Euro fast 350 000 Euro über dem Vorjahreswert. Ursächlich dafür sind tarifliche Gehaltssteigerungen und die neue Kita, dessen Personalgehälter erstmals für ein ganzes Jahr zu Buche schlagen werden. Immer höhere Einnahmen werden derweil voraussichtlich 2019 aus der Gewerbesteuer sprudeln. Noch einmal mit fast einer Million Euro mehr als 2018 kalkuliert Schröder und nennt als Wert 10,6 Millionen Euro. Damit macht die Gewerbesteuer fast einen Drittel der gesamten Erträge der Gemeinde Oyten aus. „Mit ihr steht und fällt der Kommunalhaushalt“, merkte die Kämmerin daher nicht ohne Grund an.

AfD lehnt Haushaltsentwurf ab

Und genau dieser Aspekt stößt der AfD-Fraktion übel auf. Ihr Mitglied Uwe Wappler monierte die fehlende Nachhaltigkeit des Haushaltes. Schließlich müsse damit gerechnet werden, dass die Gewerbesteuer zukünftig signifikant einbrechen werde. Er wünsche sich mehr Einsparungen und nannte bei der Sitzung auch Beispiele. Anträge auf Einsparungen zum Haushalt 2019 hatte es aber nicht gegeben – auch nicht von der AfD. Deswegen stieß der Vorstoß von Wappler, der am Ende auch das einzige Ausschussmitglied sein sollte, der den Haushaltsentwurf ablehnte, bei einigen anderen Kommunalmitgliedern auf wenig Verständnis.

„Ich sehe hier überhaupt keine Gefahr“, sagte etwa Sandra Röse (CDU). Und Ralf Großklaus (SPD) merkte an: „Wir sind bewusst so aufgestellt.“ Schwankungen bei der Gewerbesteuer werde es immer geben, dank eines guten Branchenmixes sei es in Oyten aber nicht zu befürchten, dass es plötzlich allen örtlichen Gewerbebetrieben schlecht geht. Zudem merkten einige Mitglieder des Gremiums an, dass viele der Ausgaben nun einmal verpflichtend seien und der Spielraum für Einsparungen eher gering sei.

Arbeitskreis „Haushalt“ ins Leben gerufen

Doch alleine stand Wappler mit seinen Bedenken nicht da. "Ich teile die langfristigen Sorgen", ließ Andreas Dotzauer (FDP) verlauten. Und auch Hans-Joachim Blohme (CDU) befand, dass man sich Gedanken über zukünftige Strukturen machen sollte. "Es gilt, Stellschrauben zu finden", merkte er im Bezug auf Einsparungsüberlegungen an. Genau dafür soll bald ein Arbeitskreis „Haushalt“ ins Leben gerufen werden.

Diesen hatte sich auch Kämmerin Schröder gewünscht. Schließlich ist das nun sehr gute Planergebnis für 2019 nun auch durch die genannten erfreulichen externen Entwicklungen entstanden. Vielleicht sei es auch notwendig, zukünftig ein paar der „heiligen Kühe“ hier in Oyten anzufassen. Grundsätzlichen Pessimismus könne sie angesichts der Aussichten fürs kommende Jahr aber nicht verstehen: „Jetzt schwarz zu malen, das kann ich nicht teilen.“