Nutzt das künstlerische Schaffen zur Entspannung: Karina Matos Appolt, die seit rund zwei Jahren in Etelsen lebt. (Björn Hake)

Langwedel-Etelsen. Das Leben von Karina Matos Appolt hat sich in den vergangenen zwei Jahren stark verändert. Die Brasilianerin kam im Zusammenhang mit ihrer Arbeit als Architektin und Lichtdesignerin viel auf der Welt herum und war immer bestens ausgelastet. Seit 2016 wohnt die 45-Jährige nun im beschaulichen Etelsen und hat nach eigenen Angaben "viel mehr Zeit". Denn als Architektin kann sie in der hiesigen Region schlichtweg nicht arbeiten und so hat sie sich zuletzt viel mit ihrem Hobby beschäftigt: der Malerei. Eine Auswahl ihrer Porträt- und Landschaftsbilder wird nun auch erstmals in ihrer neuen Heimat ausgestellt. An diesem Sonntag, 10. Juni, und eine Woche später, am 17. Juni, können die Werke im Mausoleum des Etelser Schlossgartens von 11 bis 18 Uhr begutachtet werden.

"Malen bedeutet für mich Entspannung", sagt Appolt. Es sei die Besinnung auf das wesentliche, reine Gefühl. Immer im Fokus ihrer Ölmalereien auf Leinwand und Holz steht das Licht – so lautet der Titel der Ausstellung auch "Lichtstrahl – Facho de Luz". Sehr detailliert sind bei ihren Bildern daher etwa die Schatten und sonstigen Lichtreflexe ausgearbeitet. Die Motive entstehen dabei oft aus reiner Fantasie, manchmal nutzt die Künstlerin aber auch Vorlagen als Vorbild. Ihre Bilder stelle sie nur an Orten aus, die ihr auch zusagen. "Das Schloss und der Schlossgarten in Etelsen gefallen mir sehr gut. Ein tolles Umfeld für eine Ausstellung", befindet die Malerin. Zuletzt waren ihre Werke unter anderem in Miami und Rotterdam ausgestellt. Eines ihrer Gemälde wurde sogar mit einer Auszeichnung von der National Assotiation of Fine Arts (ANAP) prämiert.

Bereits in der Kindheit entdeckte die Brasilianerin ihre Vorliebe für die Malerei – angesteckt von der Leidenschaft ihres Großvaters. Er sei Student des ersten Jahrganges der School of Fine Arts in Rio de Janeiro gewesen. "Als Kind wollte ich keinen Urlaub machen, ich wollte bei meinem Großvater bleiben und ihm beim Malen zusehen. Ich war seine Assistentin", erinnert sich Appolt. Schon damals habe sie so etwa alle Farbtöne kennengelernt. In der Folge habe sie, wenn es die Zeit als Architektin denn zuließ, immer mit viel Freude und Spaß selbst gemalt.

Schnell und gut eingelebt

Doch wie kam es, dass es die Südamerikanerin nun in der Langwedeler Ortschaft Etelsen heimisch geworden ist? "Ich bin verheiratet mit einem deutschen Mann, der in Bremen arbeitet", erklärt die 45-Jährige. Kennengelernt haben sich die beiden auf einer Messe in Frankfurt. Und Etelsen habe ihr als Wohnort deutlich besser gefallen als Bremen. "Ich mag die Natur", betont Appolt, die immer noch ein- bis zweimal im Jahr nach Brasilien zu ihrer Familie reist. Da in ihrer Heimat quasi immer die Sonne scheint, weiß sie hier in Deutschland noch etwas zu schätzen, auf das viele hier wohl eher gerne verzichten würden: "Ich liebe die Jahreszeiten."

Nicht nur klimatisch habe sie sich also gut in Etelsen eingelebt. "Ich habe schnell Freunde gefunden, die Leute hier sind sehr nett und freundlich", weiß Appolt nur Positives zu berichten. Auch ihre beiden Söhne noch aus erster Ehe aus Brasilien sind mit nach Deutschland gekommen und fühlen sich wohl. Einer von ihnen spielt etwa auch beim TSV Etelsen in der Jugend Fußball. Stichwort Fußball: Natürlich verfolgen ihre Familie und sie die Weltmeisterschaft in den nächsten Wochen. Wobei im Fall der Fälle die Daumen wohl für unterschiedliche Seiten gedrückt werden. Denn obwohl sie nun in Deutschland wohne, jubele sie natürlich für Brasilien. "Aber Deutschland kann gerne Zweiter werden", merkt sie mit einem Lachen an.