Pille Hillebrand und Tobias Bertzbach haben ein Hörbuch produziert und fiebern ihrem ersten gemeinsamen Live-Auftritt entgegen. (Björn Hake)

Fischerhude/Quelkhorn. Zwei echte Profis in ihren Genres können Freunde der leichten Poesie und der Salonmusik am Donnerstag, 17. Mai, auf einer Bühne erleben. Denn in der zum Hörsaal umfunktionierten Galerie und Dorfbuchhandlung Fischerhude sind Salonsänger Tobias Bertzbach und Autorin Pille Hillebrand zu Gast und präsentieren ab 19.30 Uhr ihr erstes gemeinsames Hörbuch mit dem Titel "Und damit Basta!". Seit März hatten die Lokalmatadoren an ihrem Gemeinschaftsprojekt getüftelt, das nach der Produktion im Tonstudio Hire von Christian Mayntz nunmehr von Gabriele Becker vom hiesigen Wellenschlag-Verlagskontor verlegt wird. "Wir haben alles an einem Tag eingespielt, das war harte Arbeit", erinnert sich Pille Hillebrand.

Alles – damit sind die 24 Werke umschrieben, die es auf den Basta-Tonträger geschafft haben. Auch wenn die mit den Aufnahmen verbundene Arbeit anstrengend war, soll das Hörbuch doch für leichte und beschwingte Unterhaltung sorgen. "Wir erzählen Geschichten in Chanson-Tradition", erklärt Tobias Bertzbach, der die Gedichte und Texte von Pille Hillebrand im Stile dieses Genres und in der Tradition deutscher Liedermacher vertont hat und diese live singen wird. "Die Gedichte lassen sich einfach gut singen", hat der Salonsänger bei den Proben bereits erkannt und lobt damit auch die Qualitäten seiner Partnerin, die ihrerseits liest.

Jahrelange Zusammenarbeit

Schon seit sieben Jahren begegnen sich Bertzbach – dessen Herz für den Schlager der 1920er-Jahre schlägt – und Hillebrand immer wieder, um gemeinsame Projekte zu starten. Der Impuls für das Hörbuch kam derweil von Gabriele Becker. "Sie hatte die Idee und war auf uns zugekommen", erzählt Pille Hillebrand, die sich im Anschluss an ihre Zeit als Fernsehredakteurin bei Radio Bremen dem Reimwort verschrieben und Gedichte, Kinderbücher und Liedtexte unter anderem für Howard Carpendale, Sarah Connor und Jane Comerford von Texas Lightning verfasst hat. Auslöser war das vom Wellenschlag-Verlag regelmäßig veranstaltete "Literarische Wellenbad" mit Autorenlesung und Hausmusik, bei dem Tobias Bertzbach und Pille Hillebrand wohl einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben. Und so entstand in Windeseile ein Hörbuch, das auch regionale Gedichte und Lieder enthält. Ein Werk, das die Autorin geschrieben und der Salonsänger intoniert hat, behandelt etwa das Quelkhorner Moor.

Für Pille Hillebrand ist die Mischung aus beiden Genres das Besondere an ihrem Erstlingswerk . "Die Kombination aus Literatur und Liedern finde ich schön", schwärmt die 51-Jährige und fügt hinzu: "Tobias interpretiert die Texte toll." Begeistert von dem Gesamtwerk zeigt sich indes die Ideengeberin. "Die Texte und Lieder von Pille Hillebrand und Tobias Bertzbach halten für jede Lebenslage eine Poesie-Pille bereit, von der perfekten Kontaktanzeige bis zur Liebe auf Distanz", lautet die Einschätzung von Gabriele Becker. Das erste Hörbuch des Duos soll derweil nicht sein letztes sein, wie Bertzbach und Hillebrand versichern.

Doch jetzt wollen die Künstler aus Fischerhude und Quelkhorn erst mal ihre Debüt-CD der Öffentlichkeit vorstellen. Neben dem Auftritt am 17. Mai in der Fischerhuder Galerie und Dorfbuchhandlung planen Pille Hillebrand und Tobias Bertzbach für den 31. Mai zudem ein Gastspiel in Bremen. Für den Herbst ist außerdem ein Auftritt in der Quelkhorner Musikkneipe Bergwerk vorgesehen. Möglich, dass Bertzbachs Sohn Lennard das Duo wie bei der Produktion im Tonstudio auch live am Klavier begleitet.

Das Hörbuch "Und damit Basta!" ist über die ISBN-Nummer 978-3-9817308-6-9 für 17,50 Euro im Buchhandel erhältlich.