Für den geförderten Breitbandausbau in Achim muss die Stadt tief in die Tasche greifen. Sieben Schulen und rund 370 Haushalte sollen angeschlossen werden. (Uli Deck/DPA)

Die Stadt Achim operiert seit Jahren mit einem sogenannten Doppelhaushalt, der eine Etatplanung jeweils für zwei Jahre vorsieht. Der derzeit gültige Doppelhaushalt zählt auch noch für dieses Jahr, allerdings wurde er bereits 2018 verabschiedet – in Unkenntnis der sich ergebenden finanziellen Veränderungen. Daher muss das Zahlenwerk nun angepasst werden, weshalb die Fraktionen nun einen ersten Nachtragshaushalt beschließen müssen. Zur Vorbereitung darauf wurden sie von der Stadtverwaltung darüber in Kenntnis gesetzt, dass sich das Gesamtergebnis gegenüber des Ansatzes von 2018 für das Jahr 2020 verschlechtert hat: um rund 760 000 Euro auf ein Minus von etwa 720 000 Euro. Erwartet worden war eigentlich ein knapper Plusbetrag.

Die neuest Prognose für die Entwicklung der künftigen finanziellen Gesamtsituation musste daher angepasst werden und sieht nun ein Minus von knapp drei Millionen Euro bereits für Ende des Jahres 2021 vor und für das Jahr 2022 gar einen Fehlbetrag von etwa 4,4 Millionen Euro. „Damit einher verschlechtert sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Negative, sodass die Tilgung ab 2021 nicht mehr gedeckt werden kann“, informiert die Verwaltung.

Stadtwerke: Geringe Gewinnausschüttungen

Sie listet den Kommunalpolitikern auch die Gründe dafür auf, wie die negative Entwicklung zustande gekommen ist. Da ist zunächst eine geringere Gewinnausschüttung der Stadtwerke, einer städtischen Tochtergesellschaft. Im aktuellen Beteiligungsbericht, der Aufschluss über die Situation der städtischen Beteiligungen an Gesellschaften gibt, heißt es dazu: „Nach der Gewinnausschüttung für 2017 und 2018 in Höhe von zwei Millionen Euro und für 2018 in 2019 in Höhe von 3,95 Millionen Euro wird für die Folgejahre von geringeren Gewinnausschüttung ausgegangen – in 2020 rund 1,4 Millionen Euro und in 2021 rund 1,2 Millionen Euro.“ Weitere Gründe seien stark gestiegene Personalkosten, etwa fürs Kindergartenpersonal, und zusätzliche Aufwendungen für Kitas ab 2021.

Noch dazu schlagen sich laut Verwaltung die allgemeinen Kostensteigerungen auf bereits begonnene Investitionen nieder und wie im Falle des Feuerwehrhausneubaus in Baden auch die Auflagen des Landeskreises Verden als Baugenehmigungsbehörde: 200 000 Euro mehr fallen in diesem Jahr an. Dieselbe Summe wird außerplanmäßig auch für die Erweiterung der Astrid-Lindgren-Schule fällig, zuzüglich der halben Million Euro, die bereits dafür eingeplant war. Auch der Allwetterplatz kostet 200 000 Euro mehr und damit nun 1,1 Millionen Euro und das Freibad schlägt auch nochmal mit 150 000 Euro zu Buche, die nicht einkalkuliert waren. Diese Kostensteigerung kommt „durch Verzögerungen der Baumaßnahme und aufgrund der Kapazitätsauslastung im Baugewerbe“ zustande, heißt es von der Verwaltung. Für die geförderte Brandbanderschließung etwa werden nun bis 2023 jährlich 165 000 Euro fällig – dafür sollen sieben Schulen und rund 370 Haushalte in Achim ans schnelle Internet angeschlossen werden.

Bedenken der Kommunalaufsicht

Und so gibt es weitere Faktoren, die auf die Haushaltslage eingewirkt haben, nicht planbar waren, aber vor denen die Finanzexperten die Ratsleute bereits bei der Aufstellung des jüngsten Doppelhaushalts gewarnt hatten. Wenngleich natürlich auch positive Entwicklungen eingetreten sind: Unter anderem hat die Stadt Achim bei der Gewerbesteuer im Jahr 2019 knapp 1,7 Millionen Euro mehr eingenommen als geplant. Damit will sie nun auch künftig kalkulieren, denn: „Der Grund dafür ist kein einmaliger Effekt.“

Und doch könnten die derzeitige Finanzplanung und -entwicklung generell zum Problem werden, denn: „Seitens der Kommunalaufsicht bestehen Bedenken, dass der Nachtrag so genehmigt werden kann.“ Die Höhe der Fehlbeträge werde „als sehr kritisch“ angesehen. Die Stadt solle daher einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und müsse dafür die Ertragsseite anpassen. So könnten Investitionen genauer auf ihre realistische Umsetzbarkeit hin geprüft werden und die Finanzmittel sollen anhand der Ziele aus dem Leitbild verteilt werden. Beide Absichten sagt die Stadtverwaltung für die Aufstellung des neuen Doppelhaushalts 2021/2022 zu. Die Stadtverwaltung jedenfalls spricht sich wieder für einen Doppelhaushalt aus, der auch vor dem Hintergrund der Ratsneubesetzung nach den Kommunalwahlen im Herbst 2021 Vorteile einem jährlichen Etat gegenüber habe. Denn: Der neu gewählte Rat könnte wieder einen Nachtragshaushalt verabschieden, statt komplett einen neuen auszustellen, um sein Budgetrecht zu wahren. Nach Rücksprache mit dem Ministerium hat die Stadtverwaltung herausgefunden, dass es zwischen der Aufstellung des neuen Doppelhaushalts und der Neubesetzung des Rates nach Inkrafttreten des Etats keinen Konflikt gibt.



Der Stadtrat soll den ersten Nachtragshaushaltsplan zum Doppelhaushalt 2019/2020 in seiner öffentlichen Sitzung am 26. März beschließen, der Ausschuss für Finanzen wird diesen Beschluss in öffentlicher Sitzung am Dienstag, 18. Februar, ab 17 Uhr im Rathaus vorbereiten.