Achim. In der Mittagszeit am Sonnabend wurde die Achimer Polizei zu einem Fahrzeug gerufen, in dem ein Schäferhund bei minimal geöffneten Fenstern gehalten wurde. Ein Fahrzeughalter war zunächst nicht zu erreichen, sodass die Polizei das Auto öffnete, um dem Tier das Verharren in der Hitze im Fahrzeug zu ersparen. Gegen den Fahrzeughalter wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.