Die Polizei ermittelt gegen einen 45-jährigen Autofahrer, der mutwillig einen Unfall verursacht haben könnte, bei dem eine 51-Jährige verletzt wurde (Symbolbild). (Björn Hake)

Gegen einen 45-jährigen Mann ist ein Ermittlungsverfahren wegen versuchten Totschlags eingeleitet worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, besteht demnach der Verdacht, dass er einen Autounfall in Thedinghausen mutwillig herbeiführte, um sich selbst Verletzungen zuzufügen. Das hätten die ersten Erkenntnisse der Polizei ergeben. Aufgrund der weiteren Auswertungen und Ermittlungen zum Unfallhergang erhärtete sich dieser Verdacht. In der Folge hatte der Ermittlungsrichter auf Antrag der Staatsanwaltschaft Verden bereits einen Unterbringungsbefehl gegen den Mann erlassen.

Heftiger Crash

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, 2. August. In diesem war neben dem 45-Jährigen auch eine 51-jährige Frau verwickelt, sie fuhr mit Auto und Anhänger Richtung Beppen. Ihre Fahrt endete jedoch an der Kreuzung zum Beppener Bruchweg. Dort kam es zur Kollision zwischen den Autos der beiden Beteiligten, nachdem der Mann, der den Winkelweg in Richtung Emtinghausen entlang fuhr, die Vorfahrt missachtet haben soll. Durch den Aufprall wurde die 51-Jährige mit ihrem Pkw auf einen Verkaufsstand am Winkelweg geschleudert. Der Anhänger riss von ihrem Fahrzeug ab und flog über die Fahrbahn. Der 45-Jährige wurde mit seinem Wagen über einen am Fahrbahnrand aufgestellten Findling sowie gegen ein Straßenschild geschleudert. Dabei wurde sein Fahrzeug von dem Anhänger an der Fahrerseite getroffen, bevor es in einer Grundstückshecke zum Stehen kam.

Beide Fahrer verletzt

Bei dem Unfall ist ein Schaden von mehr als 12 000 Euro entstanden. Die 51-Jährige wurde verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Der 45-jährige Fahrer wurde wegen des Verdachts auf lebensgefährliche Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei befanden sich im Anhänger Lebensmittel und Backutensilien, die über die Fahrbahn und in ein am Straßenrand geparktes Auto geschleudert wurden.

Die Ermittlungen laufen derweil weiter auf Hochtouren, um das Unfallgeschehen genau zu rekonstruieren. Dazu sind auch wiederholt Arbeiten an der Unfallstelle notwendig, hat die Polizei mitgeteilt.