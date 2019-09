Die Polizei erwischte den Mann in flagranti (Symbolfoto). (Björn Hake)

Nach mindestens zwei vorangegangenen Taten Ende Juni und Mitte Juli dieses Jahres haben Ermittler des Zentralen Kriminaldienstes der Verdener Polizei am Donnerstagnachmittag in Etelsen einen 34-jährigen Exhibitionisten in flagranti erwischt. Der Mann hatte sich fast vollständig entkleidet und auf einem Baumstamm neben der Bremer Straße liegend in der Öffentlichkeit onaniert, berichten die Beamten in ihrer Mitteilung. Ein Fahrrad, das der Täter auch bei den vorangegangenen Taten bei sich hatte, hatte er so auf dem Radweg abgestellt, dass andere Radfahrer ihre Geschwindigkeit verlangsamen beziehungsweise absteigen mussten. Dabei hatte er sich mindestens zwei Frauen in gleicher Weise während der Selbstbefriedigung gezeigt.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es sogar noch weitere Opfer geben könnte. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 42 31 / 80 60 mit den Beamten in Verbindung setzen. Das gilt auch für etwaige Zeugen des Vorfalls an der Bremer Straße sowie weiteren möglichen Taten. Der 34-Jährige stand zur Tatzeit nach Polizeiangaben unter Alkoholeinfluss. Die Ermittlungen der Beamten dauern an.