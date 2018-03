Vollgetankt und einfach weitergefahren. Das ist im Januar auf einer Raststätte auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg passiert. Den mutmaßlichen Täter hat die Polizei nun erwischt. (Arno Burgi)

Die Polizei hat den Autofahrer, der Mitte Januar an der Raststätte Grundbergsee-Süd an der A1 vollgetankt hatte, ohne zu bezahlen, ermittelt. Wie die Beamten mitteilen, hat der 34-Jährige noch weitaus mehr auf dem Kerbholz. Der goldgelbe Mercedes, den der Mann auftankte, um sich dann ohne zu bezahlen Richtung Hamburg aufzumachen, war offenbar gestohlen. Außerdem besitzt er keinen Führerschein. Der gebürtige Nienburger soll zudem Einmietbetrug, einen Einbruch in eine Gaststätte in Ostholstein und Diebstähle mehrerer Autokennzeichen in Niedersachsen verübt haben.

Die Polizei ergriff den Mann, nachdem er Anfang Februar einen weiteren Tankbetrug in Lübeck begangen hatte. Die Beamten nahmen den Mann fest und führten ihn auf Antrag der Staatsanwaltschaft Lübeck einem Haftrichter vor. Die erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Fluchtgefahr, da der Beschuldigte keinen festen Wohnsitz hat. Der 34-jährige kam in die Justizvollzugsanstalt Lübeck.

Der Verdächtige ist nicht zum ersten Mal im Gefängnis, wie es im Polizeibericht heißt. Direkt nach seiner Haftentlassung im Jahr 2014, nach einer dreijährigen Freiheitsstrafe wegen ähnlicher Betrugs- und Diebstahlsdelikte, hatte der Mann seine kriminelle Karriere in Schleswig-Holstein, im Emsland und im Landkreis Celle fortgesetzt. Dabei kam er auch durch den Landkreis Rotenburg und beging in Sottrum in zwei Fällen einen Einmiete- und Tankbetrug, teilt die Polizei mit.