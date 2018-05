Alleine für die Seitenränder der Straße Köbens würden rund 1700 Leitpfosten benötigt, um die Einspurigkeit sicherzustellen. (Marvin Ibo Güngör)

Die unbefestigten Seitenräume vieler Straßen im Oytener Gemeindegebiet sind stark beschädigt und konnten in der jüngeren Vergangenheit wegen ungünstiger Wetterbedingungen auch nicht in der Form und Schnelligkeit wieder in Ordnung gebracht hätten, wie es auch die Gemeinde gerne gehabt hätte (wir berichteten). Nun steht ein Antrag der Oytener Ratsfraktion Bündnis90/Die Grünen zur politischen Diskussion, der laut Sicht der Partei eine dauerhafte Lösung für das schon lange bekannte Problem bietet, da das „bisherige Vorgehen zur Instandsetzung dieser Straßen nicht sinnvoll ist“.

Denn durch den Schleichverkehr dieser Anliegerstraßen würden immer wieder aufs Neue Reparaturarbeiten nötig werden. Die Grünen fordern daher, einspurig asphaltierte Straßen mit Leitpfosten auf eine tatsächlich nur einspurige Befahrbarkeit einzuschränken und durch gut befestigte Passierstellen Begegnungsverkehr zu ermöglichen. Im Antrag werden auch konkret einige Straße genannt: Seeweg, in Teilen Zum Behlingsee, Köbens, Kronskamp und Bassener Dorfstraße. Durch dieses Vorgehen sollen die Seitenräume geschont und der Instandhaltungsaufwand verringert werden.

Keine Anliegerstraßen

Die Gemeinde Oyten hat zu dem Sachverhalt um eine Stellungnahme der Polizei gebeten und das Urteil fällt eindeutig aus: „Aus verkehrsbehördlicher, aus polizeilicher sowie auch aus baufachlicher Sicht ist von dieser Vorgehensweise abzuraten“, fasst die Gemeinde das Resultat zusammen. Grundsätzlich gehe der Antrag der Grünen laut Polizei von falschen Voraussetzungen aus. Denn die aufgezählten Straßen seien niemals als Anliegerstraßen ausgelegt gewesen, sondern als Durchgangsstraßen. „Keine dieser Straßen wurde einspurig gebaut. Sie sind vielmehr als sogenannte schmale Zweirichtungsfahrbahnen erstellt“, heißt es in der polizeilichen Stellungnahme.

Den Ansatz der Grünen, die gesamten Strecken einspurig mit Ausweichstellen auszuweisen, sieht die Polizei „aufgrund der nicht unerheblichen Verkehrsmengen in einigen Straßen für nicht praktikabel“. Ausweichstellen müssten zudem in angemessener Menge vorhanden sein und für den landwirtschaftlichen Verkehr mindestens 25 Meter lang und rund 3,5 Meter breit sein. Letzteres sei in vielen Bereichen jedoch gar nicht umsetzbar. Zudem müssten die Ausweichstellen geteert, asphaltiert oder betoniert werden, um den zu erwartenden Belastungen standzuhalten. „Die notwendigen Kosten für Herstellung und Unterhaltung dieser Ausweichstellen dürften dem momentanen Aufwand für die regelmäßige Unterhaltung der Wegeseiten mindestens entsprechen“, befindet die Oytener Verwaltung daher.

Und dann wäre da noch die Frage nach der Menge der benötigten Leitpfosten. Um das Ausweichen in den Seitenraum auch wirklich zu verhindern, sieht es die Polizei als notwendig an, alle drei Meter eine solche Begrenzung aufzustellen – sprich pro Kilometer (ausgehend von drei Ausweichstellen für diese Strecke) ein Bedarf von rund 600 Pfosten (300 je Seite). Alleine für den Seeweg mit seiner Länge von 1,7 Kilometern kommt man so auf rund 900 zusätzlich benötigte Pfosten, für den 2,8 Kilometer langen Köbens gar auf etwa 1700.



Die Sitzung des Ausschusses für Umwelt & Gemeindeentwicklung, in der der Antrag der Grünen beraten wird, findet am Mittwoch, 6. Juni, im Rathaussaal Oyten statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.