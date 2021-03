Der 1,80 Meter hohe Zaun trennt künftig das Polizeigebäude vom Gehweg der Obernstraße. (Björn Hake)

Da haben Passanten nicht schlecht gestaunt: Die Polizei in Achim befindet sich fortan hinter Gittern. Denn vor dem Kommissariat an der Obernstraße wurde ein dauerhafter Zaun aufgestellt. Dieser Doppelstabmattenzaun, immerhin 1,80 Meter hoch, trennt nun das Kiesbeet vor dem Gebäude vom Fußweg. Aber nicht nur nach vorne hin, sondern das komplette Grundstück wird neu eingefriedet, wie Polizeisprecher Sebastian Landwehr auf Nachfrage erklärte. Da für den hinteren Bereich des Grundstücks ohnehin ein neuer Zaun notwendig geworden sei, habe man gleich die Empfehlungen des Landeskriminalamtes (LKA) umgesetzt und auch die Vorderseite erstmals eingezäunt. „Damit möchten wir uns aber nicht abschotten, sondern sind über den Eingang genauso gut erreichbar wie vorher“, betont Landwehr. Und für Besucher mit Auto sogar noch besser, denn an der Seite wird ein Stück Rasen zu zusätzlichen Parkplätzen umgebaut, erwähnt er. Den Empfehlungen des LKA würden alle Dienststellen folgen, so bekomme auch noch das Kommissariat in Osterholz einen neuen, höheren Zaun. Das habe auch mit Sicherheitsaspekten zu tun, räumt Landwehr ein. Ein Sichtschutz aus Kunststoff, wie er bei dieser Art Zaun oft verwendet wird, soll nicht eingezogen werden.