Wie hier in der Achimer Fußgängerzone kontrolliert die Polizei, ob die Vorgaben eingehalten werden. (Björn Hake)

In Zeiten der Corona-Krise zeigen die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Verden/Osterholz Präsenz, um die Einhaltung der Beschränkungen sozialer Kontakte zu kontrollieren. Wie es in einer Mitteilung der Polizeiinspektion heißt, wird immer wieder auch Hinweisen aus der Bevölkerung nachgegangen. Allerdings stellt sich in manchen Fällen vor Ort heraus, dass entgegen der Meldung die Personenbegrenzung oder der Mindestabstand vor Ort eingehalten werden. Am vergangenen Wochenende haben Vertreter des Ordnungsamtes der Stadt Verden zudem gemeinsam mit der Polizei diese Kontrollen in der Innenstadt von Verden umgesetzt.

Und bei den Kontrollen werden auch immer wieder Verstöße entdeckt. Erneut wurden in beiden Landkreisen Personengruppen von mehr als zwei Menschen, die nicht einem Hausstand angehören, angetroffen. Unter anderem erwischte die Polizei beispielsweise drei Personen am Allerufer in Verden, die gemeinsam auf einer Decke saßen. In Schwanewede kontrollierte die Polizei am Mittwoch vier Personen im Alter von 19 und 20 Jahren, die sich gemeinsam auf einem Schulgelände aufhielten und teilweise Alkohol tranken. Die Polizistinnen und Polizisten sprachen in solchen Fällen teilweise Platzverweise aus und leiteten Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Infektionsschutzgesetz ein.

Bußgeld bis zu 400 Euro

Auch in den jüngsten Tagen wurden wieder Menschen im Bereich von Sportplätzen oder Skateranlagen im Landkreis Verden angetroffen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei noch einmal darauf hin, dass eine Nutzung dieser Örtlichkeiten auch dann verboten ist, wenn vor Ort kein Hinweisschild auf das Verbot vorhanden ist. So kontrollierte die Polizei beispielsweise Personen im Alter von 16 Jahren in einem Skaterpark in Verden sowie sechs Leute im Bereich einer Skateranlage in Achim.

In Osterholz-Scharmbeck wurden außerdem gleich zweimal Personen auf einer Skateranlage im Bereich der Mensingstraße erwischt. In Verden gab es einen ähnlichen Fall. Dort trafen die Beamten am Sonntag gleich zweimal unabhängig voneinander Menschen auf dem Basketballplatz einer Schule in Verden an.

Vier Menschen auf dem Sportplatz

In Langwedel wurden jüngst darüber hinaus zum Beispiel vier Menschen auf einem Sportplatz angetroffen. Ein solches Verhalten zog zum Teil Platzverweise und auch eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach sich, berichtet die Polizei. So können Zusammenkünfte und Ansammlungen von mehr als zwei Personen ein Bußgeld von 200 Euro bis 400 Euro pro beteiligte Person nach sich ziehen, informiert die Polizeiinspektion.

Uneinsichtig zeigte sich jüngst auch ein Mann in Osterholz-Scharmbeck. Dieser suchte laut Polizei innerhalb kürzester Zeit gleich zweimal einen Sportpark auf. Außerdem versuchte er sich der Kontrolle durch die Polizei zunächst zu entziehen. Die Beamtinnen und Beamten konnten den Mann jedoch stellen und gegen ihn einen Platzverweis aussprechen. Außerdem wurde gegen den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.