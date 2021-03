Der Haftbefehl gegen den 34-Jährigen wurde vollstreckt (Symbolbild). (Björn Hake)

Die Polizei hat am Montagvormittag einen durch das Amtsgericht Verden erlassenen Haftbefehl für einen 34-jährigen Mann aus Bremen vollstreckt, wie die Beamten am späten Dienstagnachmittag mitgeteilt haben. Der 34-Jährige saß zu diesem Zeitpunkt seit ein paar Stunden in Untersuchungshaft. Der Mann steht im Verdacht, am 3. März dieses Jahres in Achim eine Tankstelle an der Borsteler Landstraße mit einem Messer überfallen zu haben (wir berichteten).

Flucht im schwarzen Auto

An jenem Mittwochabend sollen demnach er und ein anderer Täter gegen 20 Uhr die Tankstelle betreten und eine Mitarbeiterin mit dem vorgehaltenen Messer zur Herausgabe von Geld gezwungen haben. Mit dem Inhalt der Kasse waren die beiden Männer schließlich in einem schwarzen Auto vom Tatort geflüchtet. Die Polizei hatte daraufhin öffentlich nach Zeugen des Vorfalls gesucht.

Zusammenhang mit Taten in Bremen

Zu dem zweiten Täter machte die Polizei nun keine Angaben, aber die Staatsanwaltschaft und Polizei prüfen Zusammenhänge zu ähnlichen Taten, die im Bereich Oyten und Bremen geschehen sind. „Hierzu sind wir im engen Austausch mit den Strafverfolgungsbehörden des Landes Bremen“, heiß es aus der Polizeiinspektion Verden/Osterholz. Noch am Montagnachmittag durchsuchten Polizisten mehrere Objekte und stellten Beweismittel sicher. Eine detaillierte Auswertung der Durchsuchungsergebnisse wird in den nächsten Wochen stattfinden. Auch Ermittlungen zu dem weiteren Tatverdächtigen werden weiterhin durchgeführt.