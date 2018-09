Achim. Durch einen Zufall konnte die Polizei Achim am Wochenende eine 90-jährigen Achimer vor einem schweren und teuren Fehler bewahren, wie sie am Montag mitgeteilt hat. Die Beamten des Streifendienstes hatten den betagten Autofahrer gestoppt, da dieser mit einem Handy am Ohr telefonierend mit dem Auto durch die Stadt fuhr und auffällig unaufmerksam am Verkehr teilnahm. Im Rahmen einer Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass sich im Auto des Seniors 80 000 Euro Bargeld und darüber hinaus Schmuck im Wert von rund 100 000 Euro befanden.

Der Mann erzählte den Beamten, dass er während der Autofahrt soeben mit einem unbekannten Mann telefoniert habe, der sich als Polizist ausgegeben hatte. Dieser angebliche "Polizist" habe den Senioren angewiesen, ihm das Geld und den Schmuck an einem Ort zu übergeben, zu dem er ihn per Telefon lotsen würde. Sofort wurde offensichtlich, dass der Senior soeben fast Opfer eines Betruges geworden ist. "Der betrügerische Anrufer konnte zwar nicht ermittelt werden, die Polizei veranlasste jedoch, dass das Geld und der Schmuck in Sicherheit gebracht wurden. Allein in den Landkreisen Verden und Osterholz wurden am Wochenende fast 30 Taten registriert.