Pedelec fahren will gelernt sein. (Rainer Jensen/DPA)

Landkreis Verden. Das Fahren mit einem Pedelec, ein von einem Motor in der Tretkraft unterstütztes Fahrrad, erfordert laut Polizei ein gewisses Maß an Übung, "weil man sich mit viel höheren Durchschnittsgeschwindigkeiten als mit einem herkömmlichen Fahrrad bewegt". Aus diesem Grund bietet die Polizei eine Pedelec-Informationsveranstaltung am Mittwoch, 19. September, ab 9.30 Uhr ein. Zunächst wird es einen Theorieteil über die verkehrsrechtliche Einordnung von Pedelecs geben, danach finden auf einem abgegrenzten Parkplatz am Kreishaus in Verden praktische Übungen mit dem Pedelec statt. Zum Abschluss wird die Gruppe gemeinsam im öffentlichen Verkehrsraum ein paar Gefahrenpunkte aufsuchen. Die Veranstaltung wird auf dem Gelände des Landkreises Verden stattfinden und etwa zwei Stunden dauern. Es ist erforderlich, dass die Teilnehmer ein verkehrssicheres Pedelec und einen Helm mitbringen. Aufgrund eines begrenzten Platzangebotes bittet die Polizei um Anmeldung unter Telefon 0 42 31 / 80 63 02.