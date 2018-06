30 Uhr eine Unfallflucht begangen haben soll. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 34-jähriger Verdener mit seinem Fahrrad die Ostertorstraße in Richtung Herrlichkeit. Als er die Straßenseite von links nach rechts wechselte, fuhr ihn ein schwarzer BMW an, der entgegen der Einbahnstraße die Ostertorstraße in gleicher Richtung befuhr. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der Autofahrer flüchtete von der Unfallstelle. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bei der Verdener Polizei unter der Telefonnummer 0 42 31/ 80 60.