Am Montag fand die Polizei in Bad Fallingbostel eine im Boden vergrabene Waffe – noch ist unklar, ob mit ihr im Januar 2017 ein Mord verübt worden ist. (Polizei Rotenburg)

Landkreis Rotenburg. Im Zusammenhang mit dem Mord an einem damals 46-jährigen, albanisch-stämmigen Mann zu Jahresbeginn 2017 haben die zuständige Mordkommission „Motorrad“ der Polizeiinspektion Rotenburg und die Staatsanwaltschaft Verden ihre Ermittlungen ausgedehnt und nach weiteren Beweismitteln gesucht. Der Familienvater war laut Polizei am 9. Januar 2017 auf einem Fußweg vor der Grundschule an der Großen Straße in Visselhövede vom Sozius einer Motorradbesatzung durch mehrere Schüsse zunächst lebensgefährlich verletzt worden. Er verstarb vier Tage später in einem Krankenhaus.

„Im Rahmen europaweiter Ermittlungen, die bis in die Niederlande und nach Albanien geführt wurden, rückte ein damals 23-jähriger Mann aus dem Raum Hannover schnell in den Fokus der Beamten“, schildert die Polizei weiter. Der Mann wurde im April an seinem Wohnort vorläufig festgenommen. Der 23-Jährige räumte gegenüber der Polizei ein, das Motorrad bei der Tat gefahren zu haben. Außerdem belastete er einen Verwandten als mutmaßlichen Todesschützen. Das Landgericht Verden verurteilte den 23-jährigen Fahrer des Motorrades im März 2018 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe. Der von ihm belastete, mutmaßliche Mittäter wurde vom Tatvorwurf freigesprochen. Trotz des Urteils blieb die Tat, so der Anwalt des Verurteilten, im Wesentlichen ungeklärt. Demnach befänden sich der eigentliche Schütze und ein möglicher Mittäter noch auf freiem Fuß.

Fund am Montag

Im Zuge weiterer Ermittlungen stießen Beamte der Mordkommission bereits im August vergangenen Jahres auf Hinweise, die jetzt zur Ausdehnung der Maßnahmen führen. In der Nähe des damaligen Ablageortes des Tatmotorrades nahe Bad Fallingbostel fand die Polizei den Tätern zuzuordnende Bekleidung mit Schmauchanhaftungen sowie DNA-Spuren. Einen weiteren Fund vermeldete die Polizei am Montag. An einer Böschung in der Nähe des damaligen Ablageortes des Tatmotorrades fand eine technische Einheit der Polizei Hannover am Vormittag eine in der Erde vergrabene Waffe. Ob es sich dabei um die Tatwaffe des Mordes von vor über vier Jahren handelt, ist noch unklar. Das muss die nun folgende kriminaltechnische Untersuchung zeigen. Die Suchmaßnahmen am Deiler Weg in der Nähe der Autobahn-Anschlussstelle an der A 7 dauern an.