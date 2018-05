Die Polizei hofft auf Zeugenaussagen. (Björn Hake)

Thedinghausen. Gleich zweimal ist es in der Samtgemeinde Thedinghausen am Montag zu Beinahe-Unfällen von Autos gekommen, in deren Zusammenhänge die Polizei nun nach Zeugen sucht. Der erste Vorfall ereignete sich morgens um 6.20 Uhr auf der Felder Dorfstraße (L 331) in Riede. Nach Angaben der Beamten war eine 47-jährige Autofahrerin mit ihrem Wagen in Richtung Emtinghausen unterwegs. Weil ein ihr entgegenkommendes Fahrzeug plötzlich zum Überholen ausscherte, musste die 47-Jährige ausweichen und verhinderte so einen Verkehrsunfall. Sie fuhr jedoch in ein angrenzendes Feld, dabei entstand an ihrem Auto Sachschaden. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt unbekümmert fort und beging somit Unfallflucht.

Ein ähnlicher Fall ereignete sich um kurz vor 12 Uhr auf der Achimer Landstraße (L 203) in Thedinghausen. Ein 30-jähriger Autofahrer musste in diesem Fall laut Polizei in Lunsen ausweichen, weil ihm plötzlich ein Wagen auf seiner Fahrspur entgegenkam. Auch der 30-Jährige konnte durch Ausweichen einen Verkehrsunfall verhindern. Doch auch er kam dabei von der Fahrbahn ab, fuhr in ein angrenzendes Feld, durchbrach eine Hecke und kam auf einem Kornfeld zum Stehen. Die Beamten schätzen den Schaden auf rund 2000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Achim. Die Polizei Achim bittet für beide Fälle mögliche Zeugen, sich unter 0 42 02 / 99 60 zu melden.